El riesgo de utilizar plataformas piratas para ver fútbol, series y películas “gratis”

Los servicios de televisión por cable con el tiempo han ido perdiendo usuarios debido a sus altos precios, lo que llevó a muchos a optar por plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Max y Prime Video, que ofrecen contenido on demand a un precio más accesible.

Sin embargo, estas plataformas están enfrentando un desafío similar: el aumento constante de sus tarifas mensuales, lo que lleva a los usuarios a buscar alternativas gratuitas.

Magis TV la aplicación gratuita a la que están optando miles de usuarios.

El riesgo de utilizar plataformas como Magis TV

Una de estas alternativas más populares es Magis TV, una aplicación que ha ganado fama al ofrecer “gratis” el catálogo completo de las principales plataformas de streaming, incluyendo Disney+, Netflix, Max y Prime Video, además del pack fútbol para ver partidos de fútbol argentino. Este servicio ofrece más de 1.000 canales de televisión de aire y cable en HD y Full HD. No es la única que promete “ver todo” sin pagar pero sí es la más conocida.

La palabra “gratis” hay que tomarla con pinzas debido a que en muchos casos cobran el uso y no es la única estafa a la que se expone el usuario.

La primera trampa está en su instalación. La aplicación está disponible tanto para teléfonos móviles como para Smart TV, aunque su descarga no se realiza a través de las tiendas de aplicaciones oficiales, sino desde su página web, por lo que los especialistas advierten sobre posibles riesgos de privacidad y robo de datos y recomiendan no instalarla.

Magis TV funciona con un servicio de IPTV, un protocolo que permite la transmisión de televisión en vivo a través de Internet. Esto significa que la señal de televisión normal se pasa por un dispositivo que decodifica y comprime las imágenes y el audio, permitiendo su envío a través de redes de internet privadas y directas. En sí, esto no es ilegal. Lo que sí lo es el contenido que transmite Magis TV ya que no paga derechos a los proveedores originales del contenido..

Magis TV ofrece los contenidos de todas las plataformas de streaming y más de 1000 canales de cable y aire. Todo en HD.

Los cuatro principales peligros de las plataformas piratas

1 - Viola el derecho de propiedad intelectual y eso es delito: Se podría decir que las plataformas pirata “roban” las emisiones para ofrecerlas de forma gratuita o bajo una suscripción paga, pero sin que el dinero llegue a las productoras originales. Aunque a muchos les parezca un acto de “Justicia”, para el código penal es un delito y el usuario se convierte en cómplice del hecho.

2 - Puerta de entrada a virus y troyanos: Más allá de estar conscientes o no sobre la ilegalidad para transmitir el contenido que ofrece, apps como la de MagisTV puede instalar troyanos -que son virus que llegan y se quedan en nuestros dispositivos para espiarnos o robar datos- que dejan expuesto al usuario.

3 - Espionaje y robo de datos: estas plataforma puede solicitar permisos que no tienen relación con la transmisión de contenidos -habilitar la cámara o el micrófono, ver la ubicación del usuario, etc- y eso representa un gran riesgo de seguridad ya que la app puede recopilar datos personales sin permiso. La plataforma tampoco se consigue en tiendas oficiales, y esa es una alerta importante no solo porque es ilegal sino porque deja al usuario sin lugar a reclamos en caso de inconvenientes.

3- Estafas en el cobro: Aunque promete ser gratis, hay varias personas que ofrecen-como si fueran un técnico de una empresa de televisión por cable- instalar la app y cobran un monto mensual por el uso. Sin embargo, pagar una mensualidad no brinda garantías si la plataforma cae o borra sus contenidos de un día para el otro.