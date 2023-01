El reencuentro de Zaira Nara y Diego Forlán en Punta del Este, a 12 años del “Menos mal que no me casé”

Zaira Nara está de vacaciones junto a su hermana Wanda en Punta del Este, donde se cruzó en el show de David Guetta a su exnovio Diego Forlán, a doce años de la separación.

El reencuentro se dio en la vip del evento, donde Diego estaba junto a su esposa Paz Cardozo, y la tensión se apoderó del ambiente.

Zaira Nara y Diego Forlán

La información fue revelada por el programa Socios del Espectáculo, y según contaron testigos, el espacio era grande y cada uno estuvo con los suyos y a una considerable distancia.

En un momento, Wanda Nara fue caminando hacia un sitio y se cruzó de frente con el exfutbolista, pero no se saludaron.

En el show de David Guetta, Zaira asistió con un look que incorporó el bikini con un blazer, y Wanda eligió un vestido violeta.

Cabe recordar que Zaira y Diego Forlán terminaron un mes antes de la boda. La información en su momento marcaba que el motivo por el cual Forlán y Nara no se casaron tuvo que ver con un acuerdo prenupcial que él le quiso hacer firmar a ella.

“Hubo un caso paradigmático que fue el de (Diego) Forlán y Zaira Nara. Él le dijo ‘vos me vas a firmar acá’, le dijo ‘lo mío es mío’”, reveló Luis Ventura, lo que despertó el enojo de la modelo que entonces tenía 21 años.

“Menos mal que no me casé”, fue la frase con la que, en 2011, oficializó la ruptura a pocas semanas del casamiento. Por su lado, Diego Forlán formó familia con Paz Cardozo, con quien tiene cuatro hijos.

El consejo de Wanda Nara para que Zaira estuviera con Facundo Pieres

En Punta del Este, Zaira Nara blanqueó su relación con Facundo Pieres. Pero, esto instaló el rumor de una crisis de amistad con Paula Chaves, ya que hace varios años tuvo una historia de amor con el polista.

En ‘Es por ahí’, Eliana Guercio sorprendió al contar el consejo que Wanda Nara le habría dado a su hermana sobre Pieres.

“Si pensás, no haces nada”, reveló Guercio. Y la panelista Diana Deglauy explicó: “Claro, porque si se ponía a pensar que era el ex de su amiga no iba a pensar a salir con él”.

Zaira Nara y Facundo Piere se mostraron desde Punta del Este.