El picante comentario de Leo Alturria sobre el nuevo noviazgo de Lizy Tagliani: “Me sorprendió”

Luego de la inesperada separación de Lizy Tagliani con Leo Alturria, y del posterior noviazgo de la conductora con un joven político mendocino, finalmente el cordobés reapareció públicamente y opinó acerca de esta incipiente relación amorosa.

“Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, aseguró Leo en una nota con “Socios del Espectáculo”.

Luego se animó a dar su punto de vista a acerca del futuro que le ve a la nueva relación de Lizy: “No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive en Buenos Aires y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia”, lanzó picante.

Minutos despues, el cordobés lanzó: “Yo siempre la extraño” y agregó: “Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás, pero no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar”.

Sebastián Nebot y Lizy Tagliani quieren casarse y podría ser este año.

Lizy Tagliani se refirió a los dichos de su exnovio

Mientras Lizy Tagliani salía de la función en el teatro, fue interceptada por otro cronista de “Socios del espectáculo” quien le comentó que habían hablado con su exnovio, Leo Alturria, y querían la opinión de ella al respecto. “No opino de Leo”, fue su primera respuesta.

Lizy Tagliani deslumbró a sus fans con su vestido rojo

“Como dice Nicole, ese tema caducó”, cerró la animadora de forma tajante hasta que decidió imitar a la modelo ex pareja de Fabián Cubero: “Me parece ofensivo tanto para mi pareja como para las parejas de...”, deslizó todavía metida en el personaje de Neumann. Para cerrar, confirmó que no tiene comunicación con él, pero sí con su familia.