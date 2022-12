El padre de Camila Homs se metió en la polémica y apuntó duro contra Rodrigo de Paul

La relación de Camila Homs y Rodrigo de Paul está cada vez más tensa, aún más luego de que se supo que el futbolista denunció penalmente a la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Ante esta situación, Horacio Homs rompió el silencio y defendió a su hija.

En los últimos días, se filtraron supuestos mensajes que intercambiaron Camila y el jugador de la Selección Argentina, pero también del futbolista con su exsuegro, con quien mantenía una relación cordial tras la separación.

Más chats entre de Paul y Homs

“Ya vas a conocer a Horacio Homs”, dice el mensaje que le envió el empresario a De Paul el 13 de junio de este año, que habría sido acompañado de una serie de insultos.

En medio de la polémica, Horacio Homs habló con “Nosotros a la mañana” (El Trece) y en una entrevista telefónica se refirió a los conflictos de su hija con De Paul, que también salpican a Tini Stoessel, la actual pareja del jugador.

“No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”, comentó Homs.

Horacio Homs se responsabilizó por los mensajes a Rodrigo de Paul y negó las amenazas

Durante la entrevista telefónica, el periodista Pampa Mónaco le comentó a Homs que en la denuncia consta que él le envió a su exyerno “un mensaje con una colección de insultos y que contaría en los medios que le habría robado dinero”. Además, señaló que se sintió “amedrentado” por Homs, “teniendo en cuenta su pasado judicial”.

“Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”. aseguró el empresario.

Horacio Homs, el papá de Camila Homs.

Además, reconoció que los insultos “estuvieron mal” y se justificó al decir que fue una reacción por cómo Rodrigo trató a Camila en su momento.

“Con los insultos, por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería”, admitió el empresario, aunque aclaró que lo hizo en el contexto de “lo mala persona” que fue con su hija.