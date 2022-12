Tini Stoessel se sinceró y por primera vez habló en detalle de su relación con Rodrigo de Paul: “Me llamó llorando”

Ya finalizado el Mundial de Qatar 2022 y con Argentina campeón, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraron por primera vez juntos en el escenario y la cantante dio entrevistas en las que se animó a hablar de su relación con el jugador.

Mucho se dijo de esta pareja. Incluso, se rumoreaba que una vez finalizado el Mundial iban a confirmar su separación. Pero lejos de eso, la artista y el futbolista se mostraron más unidos que nunca y, a su manera, decidieron hacerle frente a todo lo que hablaron sobre ellos ellos y su romance en el último tiempo.

Tini cerró el año con dos masivos recitales en el Campo Argentino de Polo y, en la previa, brindó dos entrevistas exclusivas en las que se sinceró y se abrió a hablar de su intimidad. La joven dialogó mano a mano con Ángel de Brito y con su amigo, el influencer Lizardo Ponce.

En ambas notas, hizo referencia a cómo vivieron con De Paul el desarrollo del Mundial y sobre cómo los castigaron al comienzo del evento más esperado del fútbol, sobre todo cuando Argentina perdió el primer partido contra Arabia Saudita.

Además, confesó que el jugador la llamó llorando en pleno desarrollo del Mundial y ella no dudó en viajar, pese a todo lo que se decía de ella.

Tini Stoessel respondió a las críticas durante su show y Rodrigo De Paul la ovacionó desde el público

“No me esperé que con el primer partido de Argentina se la agarraran conmigo”, dijo Tini que estuvo en el ojo de la tormenta y la acusaron de ser “mufa” o la responsable del rendimiento de su pareja, entre otras situaciones.

“Fui, estuve muy nerviosa, pero gracias a Dios Argentina ganó y me quedé tres partidos más y ganaron todos los partidos”, recordó contenta y explicó que tuvo que abandonar Qatar por temas laborales.

La foto que subió Rodrigo a su Instagram.

Tini Stoessel habló de Rodrigo de Paul con Ángel de Brito

De Brito le pidió a Tini que defina al mediocampista de la Selección Argentina y, con un poco de timidez, se animó a hablar en público de su pareja.

“Rodrigo es lo máximo. Y creo que una de las cosas que más me enamoró de Rodri es su manera de ver la vida, la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes y la manera de cuidar a las personas que él ama. El amor que tiene por su familia, por sus hijos, por sus amigos de toda la vida”, dijo conmovida.

“Es un tipo muy positivo, súper tranquilo”, reveló acerca de cómo es De Paul en la intimidad y destacó que el la levanta y le saca una sonrisa constantemente.