El osado look de Roxana Lopresti que es tendencia: saco de vestir y bikers animal print

Roxana Lopresti acostumbra mostrarse impecable cada vez que la vemos en el programa de televisión “Viva la mañana”, que se transmite de lunes a viernes, por Canal 9 Televida. Esta vez, la periodista se animó a un look bien canchero y llamó la atención de sus seguidores.

Con saco de vestir, sandalias y calza biker animal print, así la vimos lucir a la comunicadora mientras presentaba uno de sus usuales informes. Una remera básica blanca completó el estilo que ya es tendencia en la moda de esta temporada.

En su cuenta de Instagram, Lopresti compartió una foto del conjunto que eligió para esta ocasión y le llovieron los elogios. “Siempre muy hermosa”, “Que hermosa súper linda”, son algunos de los mensajes de sus fans.

Lo cierto es que quizá no muchas se animan a lucir este tipo de look pero queda claro que la periodista dijo sí y no dudó en probar este atuendo que no pasó desapercibido.