Se develó un video inédito de Ricardo Fort peleando con su madre: “¡Pagá la tarjeta, mamá!”

Otra vez la familia Fort está en la mira debido a lo ocurrido con Gustavo Martínez, que falleció el pasado miércoles, al caer desde un piso 21 en su departamento de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego del entierro de la expareja de Ricardo Fort, en las últimas horas, se dio a conocer un video exclusivo del empresario chocolatero donde se lo observa reclamar enérgicamente una suma de dinero a su mamá, Marta.

“¡Me estás enfermando, mamá! ¡Me estás enfermando, la puta madre, por esos hijos de puta! ¡Se robaron millones de dólares!”, expresa el fallecido mediático en un video inédito puesto al aire en la edición de este sábado de Secretos verdaderos (América), el programa conducido por Luis Ventura.

“La solución es que firmes el cheque de quinientos mil pesos para pagar la tarjeta y cuando vuelva, hablamos”, continúa, al teléfono mientras le repetía a Marta un “sí, lo podés hacer”, continuaba expresando a los gritos el empresario fallecido en noviembre del 2013. “¡Mentira! Yo hablé con el gerente. ¡Por eso mismo tenés que mandarlo ahora! ¡Porque sino me quedo sin plata el fin de semana!”, sostiene en la filmación.

“¿Hola? Si vos no pagás hoy la tarjeta me quedo todo el fin de semana hasta la semana que viene sin plata. ¿Entendés? Tenés que pagarla hoy ¡Pagá todo! ¡Pagá todo ahora y lo otro me los sacan a mí de lo que me tienen que pagar de los barcos la semana que viene! Y lo recuperás”, manifiesta Fort, de manera molesta.

Estas imágenes vieron la luz justo después del fallecimiento de Gustavo Martínez, que tenía 62 años y atravesaba un proceso depresivo. Además, había sido diagnosticado con un principio de Alzheimer. Tras la muerte de Fort se convirtió en el tutor de los mellizos y en un padre sustituto para ellos hasta la llegada a la mayoría de edad de Martita y Felipe, cosa que ocurrirá la semana que viene.