El mueble bar clásico del living quedó obsoleto y la alternativa liviana que lo reemplaza

Desde la decoración, la arquitectura y el diseño, especialistas advierten que un objeto tradicional del living ya no encaja en casas actuales.

Durante décadas, el mueble bar cerrado fue símbolo de status en el living. Botellas, copas y cristalería se exhibían en un volumen pesado, muchas veces de madera oscura. Hoy, desde la decoración, la arquitectura y el diseño contemporáneos, este objeto empezó a desaparecer porque ocupa demasiado espacio, oscurece el ambiente y responde a una forma de habitar que quedó atrás.

En casas modernas, donde el living suele integrarse con cocina o comedor, el bar tradicional resulta rígido y poco funcional. Arquitectos explican que su presencia corta visuales, suma peso innecesario y limita la flexibilidad del espacio. Además, en departamentos chicos, dedicar metros a un mueble de uso ocasional ya no tiene sentido.

image Decoración, arquitectura y diseño impulsan livings más livianos y flexibles hoy. Del mueble protagonista a la solución flexible La tendencia actual en diseño interior reemplaza el bar clásico por carros livianos, estantes abiertos o incluso un sector integrado dentro de la cocina. Estas opciones permiten guardar botellas y copas sin imponer un volumen fijo en el living. El resultado es un ambiente más fluido y adaptable.

Desde la arquitectura, se priorizan soluciones móviles o visualmente livianas. Un carrito con ruedas puede desplazarse según la ocasión, mientras que una repisa flotante resuelve el guardado sin ocupar piso. A diferencia del mueble bar cerrado, estas alternativas acompañan el espacio sin dominarlo.

image Decoración, arquitectura y diseño impulsan livings más livianos y flexibles hoy. Otro aspecto clave es el impacto visual. Según expertos en decoración, los muebles bar tradicionales tienden a acumular objetos y generar desorden. En cambio, las soluciones abiertas obligan a seleccionar lo esencial, aportan ligereza y funcionan también como recurso decorativo sutil.

Este cambio refleja una transformación en los hábitos. Hoy se privilegia el uso real del espacio y la versatilidad por sobre la exhibición permanente. El living deja de ser un showroom y se convierte en un lugar más relajado, donde cada objeto cumple una función concreta. Para los diseñadores, mantener un mueble bar grande y cerrado en el living empieza a leerse como un gesto de otra época. Las casas modernas eligen opciones más livianas, móviles y coherentes con una forma de vivir menos estructurada y más flexible.