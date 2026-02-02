2 de febrero de 2026 - 13:46

El mueble bar clásico del living quedó obsoleto y la alternativa liviana que lo reemplaza

Desde la decoración, la arquitectura y el diseño, especialistas advierten que un objeto tradicional del living ya no encaja en casas actuales.

Por Ignacio Alvarado

Durante décadas, el mueble bar cerrado fue símbolo de status en el living. Botellas, copas y cristalería se exhibían en un volumen pesado, muchas veces de madera oscura. Hoy, desde la decoración, la arquitectura y el diseño contemporáneos, este objeto empezó a desaparecer porque ocupa demasiado espacio, oscurece el ambiente y responde a una forma de habitar que quedó atrás.

En casas modernas, donde el living suele integrarse con cocina o comedor, el bar tradicional resulta rígido y poco funcional. Arquitectos explican que su presencia corta visuales, suma peso innecesario y limita la flexibilidad del espacio. Además, en departamentos chicos, dedicar metros a un mueble de uso ocasional ya no tiene sentido.

image
Del mueble protagonista a la solución flexible

La tendencia actual en diseño interior reemplaza el bar clásico por carros livianos, estantes abiertos o incluso un sector integrado dentro de la cocina. Estas opciones permiten guardar botellas y copas sin imponer un volumen fijo en el living. El resultado es un ambiente más fluido y adaptable.

Desde la arquitectura, se priorizan soluciones móviles o visualmente livianas. Un carrito con ruedas puede desplazarse según la ocasión, mientras que una repisa flotante resuelve el guardado sin ocupar piso. A diferencia del mueble bar cerrado, estas alternativas acompañan el espacio sin dominarlo.

image
Otro aspecto clave es el impacto visual. Según expertos en decoración, los muebles bar tradicionales tienden a acumular objetos y generar desorden. En cambio, las soluciones abiertas obligan a seleccionar lo esencial, aportan ligereza y funcionan también como recurso decorativo sutil.

Este cambio refleja una transformación en los hábitos. Hoy se privilegia el uso real del espacio y la versatilidad por sobre la exhibición permanente. El living deja de ser un showroom y se convierte en un lugar más relajado, donde cada objeto cumple una función concreta.

Para los diseñadores, mantener un mueble bar grande y cerrado en el living empieza a leerse como un gesto de otra época. Las casas modernas eligen opciones más livianas, móviles y coherentes con una forma de vivir menos estructurada y más flexible.

