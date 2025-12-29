29 de diciembre de 2025 - 16:16

El mejor fertilizante natural para jazmín, rosales, malvones y hortensias, lo tirás a la basura casi a diario

Un resto orgánico muy común en las cocinas argentinas puede convertirse en un gran aliado para tus plantas, si se aplica con criterio y en el momento justo.

fertilizante para malvones
Por Daniela Leiva

En la rutina diaria del hogar, muchas veces se descartan restos orgánicos que podrían tener un segundo uso valioso en el jardín. Entre ellos, hay uno que suele pasar desapercibido y que, bien aprovechado, puede convertirse en un aliado clave para la floración y el vigor de varias plantas ornamentales, como la cáscara de banana.

La cáscara, utilizada con criterio, aporta nutrientes esenciales y acompaña el desarrollo de especies muy presentes en patios, balcones y jardines argentinos. Uno de los principales beneficios de este material es su aporte de potasio, un nutriente fundamental para las plantas con flor.

El potasio interviene en la formación de botones florales, mejora la resistencia de la planta frente al estrés y favorece tallos más firmes. Cuando el suelo cuenta con este nutriente en equilibrio, las plantas no solo florecen mejor, sino que también presentan un crecimiento más ordenado y hojas más sanas.

En el caso del jazmín, los rosales, los malvones y las hortensias, el potasio cumple un rol central. Estas especies demandan energía para sostener floraciones prolongadas y colores intensos. Un aporte orgánico, aplicado de forma gradual, ayuda a acompañar ese proceso sin forzar la planta ni saturar el sustrato con productos químicos.

Además de nutrir, este recurso contribuye a mejorar la vida del suelo. Al incorporarse de manera adecuada, estimula la actividad microbiana y favorece una descomposición lenta que libera nutrientes de forma progresiva. Esto resulta especialmente útil en macetas, donde el sustrato se agota con mayor rapidez que en el suelo directo.

Para qué sirve la cáscara de banana en las plantas

  • Estimula la floración en plantas ornamentales
  • Fortalece tallos y estructuras vegetales
  • Mejora la resistencia frente a cambios de temperatura
  • Aporta nutrientes de manera gradual
  • Complementa el cuidado regular del jardín

Qué se necesita para el fertilizante casero

  • Cáscaras de banana
  • Agua potable
  • Recipiente con tapa
  • Cuchillo o tijera
  • Colador (opcional)
    Banana
    Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

    Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

Cómo preparar este fertilizante para plantas

  1. Lavar bien las cáscaras para retirar restos de pulpa.
  2. Cortarlas en trozos pequeños.
  3. Colocarlas en un recipiente con agua.
  4. Dejar reposar entre 24 y 48 horas.
  5. Colar el líquido antes de usar.
  6. El resultado es un preparado suave, apto para usar como riego nutritivo. Esta forma líquida facilita la absorción de nutrientes y reduce el riesgo de exceso.

Cómo usarlo

  • Regar la tierra, no las hojas
  • Aplicar cada 15 días durante la etapa de crecimiento o floración
  • Usar siempre sobre sustrato húmedo
  • Evitar combinarlo el mismo día con otros fertilizantes
  • Otra opción es el uso directo, siempre con moderación. En este caso, las cáscaras deben secarse previamente para evitar fermentaciones.
    fertilizante para rosales

Uso directo en el sustrato

  • Secar las cáscaras al sol o en un ambiente ventilado
  • Triturarlas una vez secas
  • Mezclar una pequeña cantidad con la capa superficial del suelo
  • Regar de manera habitual
  • Este método es ideal para jardines o macetas grandes, donde la descomposición ocurre de forma más lenta y controlada.

Como en toda práctica de jardinería natural, la clave está en la observación. Si la planta responde con hojas firmes y flores abundantes, el aporte está siendo adecuado. El exceso, en cambio, puede generar desequilibrios. Aplicar poco y de forma regular siempre será mejor que exagerar.

