El mal momento de José Larralde: no cobró “un mango” por su tema en Breaking Bad y está mal económicamente

El folclorista, José Larralde, tuvo una breve entrevista con un seguidor, Hebert Coello, y se explayó sobre el difícil momento que vive.

“Este hombre es un prócer de la música nacional, y está rascando el fondo de la olla. No podemos permitirlo”, escribió una persona que subió a Twitter un video que muestra al artista contando ese difícil momento.

La leyenda de la música popular argentina dijo que pasa un momento complicado “como todos”, además, mencionó que no recibió nada por la canción suya que se usó en la serie Breaking Bad. En redes sus fanáticos buscan ayudarlo.

“Démosle RT hasta que empiecen a contratarlo y sigamos disfrutando de su arte. Vamos a darle una mano al Pampa Larralde en agradecimiento por tanto”, continúa el texto de @MatiasL80 con el objetivo de que la situación cobre notoriedad. En la entrevista, Larralde contaba: “Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla”.

“Está duro y mis hijos también están así, para colmo trabajan por cuenta propia”, relataba el artista de 84 años. “Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”, señalaba con la humildad que lo caracteriza.

“Hay unos piolas que dicen que cobro 3 mil pesos por hacer nota. Qué pavotes. Yo nunca cobré, lo que pasa es que no me gusta hacer notas”, aseguró Larralde.

José Larralde y su tema en Breaking Bad: “No cobré un mango”

En la misma entrevista, José Larralde habló de la aparición en el último capítulo de la serie Breaking Bad. En la escena final, se escucha de fondo su voz interpretando un tema en la versión de Chancha Vía Circuito.

“Justo el último capítulo, cuando lo matan al profesor este, aparezco yo cantando ‘Quimey Neuquén’. Y yo digo ¿qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’? Pero no cobre un mango, no me dieron un mango por eso, porque dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos. Qué raro, ¿no? “.