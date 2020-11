El insólito ida y vuelta entre Ofelia Fernández y una tuitera que le exigió que se deje insultar

La legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, tuvo un insólito cruce con una usuaria que le reclamó por haber desactivado los comentarios en una publicación que había hecho en Twitter.

Es que Fernández había compartido un video contra la privatización de Costa Salguero, un proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad, que no se podía comentar.

Ocurre que, desde hace un tiempo, la legisladora cambió la configuración de su perfil en la mencionada red social y solo pueden comentar sus publicaciones las personas a quien ella sigue o a quien menciona en sus publicaciones.

A raíz de esto, una usuaria retuiteó el video de Fernández y le exigió dejara a los ciudadanos comentar. “Cagona. Habilitá los comentarios. Sos servidora pública. Escuchar inclusive las putadas es parte fundamental de tu trabajo”, escribió @chechnight.

Lejos de ignorar las palabras de la usuaria, Fernández compartió otro video para responder de manera irónica a la tuitera.

“Estoy acá con la Constitución de la Ciudad, capítulo II, artículo 80, ‘Atribuciones’. No hay ninguno que diga que tengo que leer tus putadas de Twitter. Podríamos hacer una reforma constitucional al respecto. Te propongo eso. Mientras tanto, no me jodas”, dijo.