El hermanito de Thiago de Gran Hermano quebró en llanto en medio de una entrevista: “Estaríamos juntando cartón”

Los 18 participantes de Gran Hermano 2022 poco a poco van contando sus historias de vida y emocionan a cada uno de los televidentes.

Uno de los qu elogró entrar en el corazón de todos los argentinos es Thiago Medina, un joven de 19 años que es oriundo de González Catán y que proviene de una familia muy humilde a la que ayuda juntando cartón en el Mercado Central.

Thiago Agustín Medina (Captura de pantalla)

En las últimas horas, un móvil de LAM acudió a la casa del concursante y su familia les abrió la puerta de su casa para mostrarle al país cómo es que pasan sus días.

Allí habló la hermana mayor de Thiago, que trabaja con él en el Mercado Central y, que a muy temprano edad, tuvo que proyectar una figura materna en sus hermanos, tras el fallecimiento de su madre: “Siempre estamos el uno para el otro, salimos adelante en todo sentido. Lo que a nosotros nos unió fue el fallecimiento de mi mamá que fue duro. Hay momentos que caemos todos, pero nos unió el amor. Hace 10 años que no tenemos mamá, le agarró un paro cuando mi hermanita tenía 8 días de vida”, comenzó.

La votación de Thiago

Ademá, afirmó que ve el programa y que siente que su hermano no está enfocado en el juego: “El no esta jugando, está disfrutando de los lujos de sentarse en un sillón, en cocinarse, en comer ¿Sabes lo que es ver a tu hermano carretear? eso es ganarse la vida y sé lo que es con frío, hambre que no desayuna bien por traer un mango a la casa. Es muy laburador”, agregó.

El llanto del hermano de Thiago

Thiago también tiene un hermano más chico, quien tuvo hermosas palabras para el participante de Gran Hermano 2022, pero cuando comenzó a hablar sus ojos se tornaron rojos y su voz se quebró debido a la fuerte emoción de recordarl el rotundo cambio de vida de la familia entre profundas lágrimas.

“5 días antes de ir nosotros fuimos a carretear juntando cartones en la calle y ahora mirá dónde está el, está creciendo mucho. Decí que entró, sino estaríamos juntando cartón con el carrito. El nunca nos quería prestar el carro, quería ir él hasta que salíamos todos y juntábamos 5 bolsones de cartón y plástico”, sentenció el hermano menor de Thiago Medina.