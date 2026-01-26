El fertilizante líquido casero que se hace con restos de verduras y revive plantas apagadas

En el jardín doméstico, la jardinería cotidiana suele enfrentar un problema común : plantas que pierden color, crecen lento o parecen apagadas. Antes de recurrir a productos industriales, existe una alternativa simple, económica y sustentable que se prepara con restos de verduras y puede marcar una diferencia visible.

Este fertilizante líquido casero se obtiene a partir de cáscaras y sobras vegetales que normalmente se descartan. En la jardinería ecológica, esta práctica no solo reduce residuos, sino que devuelve nutrientes esenciales al jardín , cerrando un círculo natural que beneficia directamente a las plantas .

En el mundo del jardín , no todos los desechos vegetales aportan lo mismo. Las cáscaras de papa , zanahoria , zapallo , acelga y lechuga son ricas en potasio , nitrógeno y fósforo , nutrientes clave para el desarrollo vegetal. En jardinería , estos minerales favorecen el crecimiento de raíces, hojas y tallos.

El proceso es simple: al hervir estos restos en agua, parte de esos nutrientes se liberan en el líquido. Ese caldo vegetal, una vez frío y colado, se convierte en un fertilizante ideal para el jardín . Usado correctamente, ayuda a reactivar plantas que muestran signos de estrés, trasplante o falta de nutrientes.

A partir de acá, aparecen las voces expertas. Técnicos del INTA y docentes de facultades de Agronomía en Argentina explican que los fertilizantes líquidos caseros funcionan como enmiendas suaves , no agresivas para el suelo ni para las plantas . En jardinería , esto es clave para evitar sobrefertilizar.

Estudios difundidos por la Universidad Nacional de Córdoba sobre compostaje y lixiviados vegetales señalan que estos preparados aportan micronutrientes y estimulan la actividad microbiana del sustrato. En el jardín, esa vida microscópica mejora la absorción de nutrientes y fortalece a las plantas de manera progresiva.

image Jardín y jardinería apuestan por plantas fuertes con nutrientes naturales reutilizados.

Cómo usarlo sin dañar las plantas y cuándo aplicarlo

En jardinería, la forma de uso es tan importante como el preparado. Este fertilizante líquido debe diluirse: una parte del concentrado en tres partes de agua. En el jardín, se recomienda aplicarlo cada 10 o 15 días, siempre sobre el sustrato húmedo.

No es aconsejable usarlo en exceso ni sobre plantas enfermas por hongos, ya que podría empeorar el cuadro. En cambio, es ideal para macetas, huertas urbanas y canteros que necesitan un empujón extra. Así, la jardinería casera demuestra que con conocimiento y restos de verduras, el jardín puede volver a llenarse de plantas sanas y vigorosas sin gastar de más.