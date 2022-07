El difícil momento de Chechu Bonelli tras quedarse embarazada: “Hace una semana perdí a mi papá”

A tres semanas de anunciar que está embarazada de nuevo, Chechu Bonelli contó en sus redes sociales que pasa por un triste momento al haber perdido a su padre hace una semana. “Tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras”, escribió en su cuenta de Instagram.

Hace tres semanas aproximadamente, Chechu Bonelli anunció en su cuenta de Instagram que está embarazada de su tercer hijo, junto a su esposo, el exfutbolista Darío Cvitanich. La periodista lo contó con un tierno video y reveló cómo sufrió al inicio de la gestación a causa de varias enfermedades que padeció.

“La noticia nos puso así de felices, pero a la semana de enterarnos me agarro COVID y ahí empecé a sentirme muy muy mal”, contó. “¡Luego de que todo empezaba acomodarse un poquito más, las nenas se enfermaron y luego yo caí con bronquitis! Pero aquí estamos!”, dijo en este feliz posteo.

Pasadas las semanas de esta noticia, Chechu Bonelli volvió a usar su Instagram para comunicar la perdida de su padre. “Hoy me desperté necesitando tus abrazos, tus llamados, tus consejos y ese “yo también te amo hija”. Lo único que siento es una tremenda tristeza y mucho, mucho dolor”, comenzó diciendo.

“Sé que el tiempo ayudará a sanar todo esto. Fuiste el mejor papá del mundo entero, acompañándome a sol y sombra en cualquier parte del mundo. Me quedo con todo lo que me enseñaste en esta vida pa”, agregó.

“Prometo honrar tu apellido y hablarle a lupita, a carme, y al bebé que está en camino de vos siempre. Te amo y te amaré eternamente “pupi”. Agarrá a mamá fuerte de la mano y recorran juntos el cielo”, expresó para cerrar.

La periodista volvió a escribir en redes sociales acerca de su embarazo y de su papá. “Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar. ¡Estos últimos 3 meses fueron durísimos! ¡Sucedieron tantas cosas! Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras”, dijo Chechu.

“Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran, aunque no sea fácil. Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar. Hoy vuelvo a ESPN y tengo muchas novedades para contarles. Se vienen cambios lindos, pero eso se los contaré más adelante”, concluyó.

