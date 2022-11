El desgarrador llanto de Daniela al hablar de su dura historia de vida

La casa de Gran Hermano empieza a sacar lo más profundo de cada participante y se caen las caretas de “personajes”. Esta semana fue el turno de Daniela Celis, que en una ronda de amigas en la cocina, abrió su corazón y en medio de un llanto desconsolado, contó detalles íntimos de su vida.

Rodeada de Romina, Julieta, María Laura y la Tora, contó cómo fue cuando sus padres se separaron y su papá formó otra familia.

“Si lo veía era una vez al mes, cinco minutos cuando él le llevaba la plata a mi mamá, nunca nos faltó el plato de comida gracias a mi viejo, pero me faltó ese compartir, un juego, una plaza”, dijo la participante entre sollozos.

Además, Daniela contó las dificultades que tuvo que enfrentar junto a su mamá para mejorar su vida. “Cuando mis viejos se separan, mi mamá pudo comprar un terreno y todos los fines de semana yo iba con mi mamá y hacíamos la casilla, hacíamos el techo, las paredes, todo, un calor, pleno verano.”

Así lucía la joven participante del reality, antes de las pestañas y las cirugías

La joven reconoció que ese estilo de vida le daba vergüenza y que no quería que nadie fuera a su casa. “Yo no quería que vayan mis amigas a mi casa porque me daba vergüenza, me hacía mal hacer pis en un balde”, reconoció conmovida.

“Y de a poco fuimos avanzando, haciendo las cosas, no teníamos ayuda de nadie ni de nada. Mi mamá ha dejado de comer con el famoso ‘no tengo hambre’ y hoy lo entiendo”, reconoció Daniela.

Las chicas de la casa de Gran Hermano, en ese momento, olvidaron sus diferencias y se fundieron en un tierno y contenedor abrazo para la participante.

La contención de las chicas a Daniela tras una crisis de llanto

EL PASADO DIFÍCIL DE DANIELA

Al momento de entrar a la casa, la participante oriunda de La Reja, provincia de Buenos Aires, confesó que tuvo una infancia difícil.

La participante más coqueta y con las pestañas más largas de Gran Hermano

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, afirmó.