Así es el departamento de 2 millones de dólares de Juan Darthés en Brasil

Ángel de Brito decidió contar en su programa LAM, por América TV, cómo es y qué valor tiene el lujoso departamento en donde vive Juan Darthés en Río de Janeiro, de hecho, el actor es dueño de uno de los departamentos más caros de la zona.

Cabe recordar que hubo un extenso juicio a Juan Darthés en Brasil, país en donde vive actualmente el actor y el juicio terminó siendo anulado el mes pasado, algo que a Thelma Fardín angustió mucho, ya que fue ella quién lo había denunciado por violación.

Juan Darthés vive en Río de Janeiro.

“El de la capital carioca posee una gran terraza con una hermosa vista al mar... La torre tiene seguridad las 24 horas, así como también varios y costosos amenities, con un valor que rondaría los 2 millones de dólares”, indicaron en LAM acerca de uno de los departamentos que tiene el actor en esa ciudad de Brasil.

Sin embargo, no se sabe de que está trabajando actualmente Darthés, lo único confirmado es que está alejado de la actuación y no se conocen tampoco cuales serán sus planes de cara al futuro, según Gente.

Thelma sobre la anulación del juicio contra Juan Darthés

“Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, comenzó Thelma Fardín.

Thelma Fardín. (Captura de video)

“Que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos… injustos que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad. Porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil”, relató Fardín.

“Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”, expresó indignada y concluyó: “No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”.