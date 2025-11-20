20 de noviembre de 2025 - 13:45

El corte económico que ya está desplazando al vacío en los asados argentinos

Carniceros y expertos en asado explican por qué este corte de carne está reemplazando al clásico vacío en las parrillas argentinas.

Por Ignacio Alvarado

Se trata de la tapa de asado, una pieza tradicionalmente subestimada pero que hoy se convirtió en la favorita de quienes buscan carne tierna, rendidora y a buen precio. Según carniceros consultados, la tapa ofrece marmoleo natural, cocción rápida y un sabor intenso que se potencia al hacerse a la parrilla, lo que explica su auge en los asados familiares.

image
El truco parrillero revela por qué este corte de carne supera al vacío tradicional.

Este corte, que antes se destinaba a recetas económicas o guisos, ahora aparece en cada vez más bandejas en las carnicerías. Su relación precio-calidad resulta imbatible frente a otros cortes vacunos más caros, y eso la colocó en el centro de las nuevas tendencias gastronómicas.

Por qué los argentinos están eligiendo más tapa que vacío

Además del precio, los parrilleros destacan que la tapa de asado tiene una ventaja clave: es muy noble. Mientras que el vacío puede endurecerse si no se cocina de manera correcta, la tapa mantiene jugosidad incluso en manos de principiantes. Su capa de grasa permite que quede crocante por fuera y tierna por dentro, algo que muchos asadores valoran.

image
El truco parrillero revela por qué este corte de carne supera al vacío tradicional.

Otro punto a favor es que rinde más por kilo, lo que la convierte en una opción inteligente para encuentros numerosos o para quienes buscan ajustar el presupuesto sin resignar sabor. Incluso algunos especialistas aseguran que, bien hecha, compite directamente con cortes premium.

Cómo prepararla para que quede perfecta

Los expertos recomiendan colocarla primero del lado de la grasa, cocinar a fuego medio por unos 40 minutos y dar vuelta solo una vez. Con una sal parrillera gruesa y cocción lenta, la tapa revela todo su potencial.

