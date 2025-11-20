El corte económico que ya está desplazando al vacío en los asados argentinos

Carniceros y expertos en asado explican por qué este corte de carne está reemplazando al clásico vacío en las parrillas argentinas.

El truco parrillero revela por qué este corte de carne supera al vacío tradicional.

En los últimos meses, carniceros de todo el país vienen señalando un fenómeno inesperado: hay un corte económico de carne que está empezando a desplazar al vacío, uno de los clásicos del asado argentino. Entre la suba de precios, los cambios de hábitos y las nuevas tendencias en la parrilla, este corte ganó protagonismo gracias a su sabor y versatilidad.

Se trata de la tapa de asado, una pieza tradicionalmente subestimada pero que hoy se convirtió en la favorita de quienes buscan carne tierna, rendidora y a buen precio. Según carniceros consultados, la tapa ofrece marmoleo natural, cocción rápida y un sabor intenso que se potencia al hacerse a la parrilla, lo que explica su auge en los asados familiares.

Por qué los argentinos están eligiendo más tapa que vacío Además del precio, los parrilleros destacan que la tapa de asado tiene una ventaja clave: es muy noble. Mientras que el vacío puede endurecerse si no se cocina de manera correcta, la tapa mantiene jugosidad incluso en manos de principiantes. Su capa de grasa permite que quede crocante por fuera y tierna por dentro, algo que muchos asadores valoran.

Cómo prepararla para que quede perfecta Los expertos recomiendan colocarla primero del lado de la grasa, cocinar a fuego medio por unos 40 minutos y dar vuelta solo una vez. Con una sal parrillera gruesa y cocción lenta, la tapa revela todo su potencial.