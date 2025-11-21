El corte económico que está reemplazando la punta de espalda en los asados argentinos

Un corte de carne económico sorprende en las parrillas de Argentina y desplaza a la clásica punta de espalda en los rituales del asado.

En los últimos meses, un cambio silencioso empezó a verse en las parrillas argentinas. La tradicional punta de espalda, un corte muy elegido por su sabor y jugosidad, está perdiendo espacio ante una alternativa más económica, versátil y fácil de cocinar. Se trata del matambre de cerdo grueso, un clásico subestimado que hoy gana protagonismo en el mundo del asado.

Este corte, conocido por su cocción rápida y su textura tierna cuando se prepara correctamente, se convirtió en una opción ideal para quienes buscan buena carne sin gastar de más. Su precio accesible, sumado a su sabor intenso, lo posiciona hoy como el corte favorito de muchos parrilleros de Argentina.

image Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas. ¿Por qué el matambre de cerdo grueso gana terreno? El atractivo principal de este corte es su relación costo-calidad. Mientras otros cortes subieron significativamente, el matambre de cerdo grueso se mantiene estable y rinde bien para grupos grandes. Además, su cocción es mucho más sencilla que la de la punta de espalda: en menos de 40 minutos puede estar listo, con una superficie crocante y un interior jugoso.

A esto se le suma que admite múltiples preparaciones. Se puede hacer marinado, a la parrilla solo con sal, relleno, o incluso con un golpe de plancha para darle textura. Su versatilidad lo vuelve un corte perfecto para quienes buscan innovar sin complicarse.

image Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas. El secreto de su éxito en las parrillas argentinas Los expertos coinciden en que uno de los motivos de su popularidad es que se adapta muy bien a brasas fuertes o medias, evitando los riesgos de una cocción lenta como en la punta de espalda. Además, su capa de grasa —que no es excesiva— ayuda a que no se seque y genere un sabor más potente.

Muchos parrilleros también destacan que es un corte que absorbe marinadas de forma excepcional, especialmente mezclas con limón, ajo, miel o hierbas frescas. Esto permite darle un perfil gourmet sin aumentar el costo del asado. ¿Llegó para quedarse? Todo indica que sí. El matambre de cerdo grueso se convirtió en el favorito de quienes buscan ahorrar sin resignar sabor. Su facilidad de cocción, precio accesible y capacidad para sorprender a los invitados lo instalaron como una alternativa fuerte que ya compite mano a mano con la clásica punta de espalda. Si la tendencia sigue así, este corte podría convertirse en el nuevo protagonista del asado argentino durante todo el año.