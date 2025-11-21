21 de noviembre de 2025 - 11:14

El corte económico que está reemplazando la punta de espalda en los asados argentinos

Un corte de carne económico sorprende en las parrillas de Argentina y desplaza a la clásica punta de espalda en los rituales del asado.

Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En los últimos meses, un cambio silencioso empezó a verse en las parrillas argentinas. La tradicional punta de espalda, un corte muy elegido por su sabor y jugosidad, está perdiendo espacio ante una alternativa más económica, versátil y fácil de cocinar. Se trata del matambre de cerdo grueso, un clásico subestimado que hoy gana protagonismo en el mundo del asado.

Leé además

El truco parrillero revela por qué este corte de carne supera al vacío tradicional.

El corte económico que ya está desplazando al vacío en los asados argentinos

Por Ignacio Alvarado
sin parrilla ni carbon: una nueva forma de hacer asado conquista incluso a los mas exigentes

Sin parrilla ni carbón: una nueva forma de hacer asado conquista incluso a los más exigentes

Por Andrés Aguilera

Este corte, conocido por su cocción rápida y su textura tierna cuando se prepara correctamente, se convirtió en una opción ideal para quienes buscan buena carne sin gastar de más. Su precio accesible, sumado a su sabor intenso, lo posiciona hoy como el corte favorito de muchos parrilleros de Argentina.

image
Un corte de carne econ&oacute;mico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

¿Por qué el matambre de cerdo grueso gana terreno?

El atractivo principal de este corte es su relación costo-calidad. Mientras otros cortes subieron significativamente, el matambre de cerdo grueso se mantiene estable y rinde bien para grupos grandes. Además, su cocción es mucho más sencilla que la de la punta de espalda: en menos de 40 minutos puede estar listo, con una superficie crocante y un interior jugoso.

A esto se le suma que admite múltiples preparaciones. Se puede hacer marinado, a la parrilla solo con sal, relleno, o incluso con un golpe de plancha para darle textura. Su versatilidad lo vuelve un corte perfecto para quienes buscan innovar sin complicarse.

image
Un corte de carne econ&oacute;mico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

El secreto de su éxito en las parrillas argentinas

Los expertos coinciden en que uno de los motivos de su popularidad es que se adapta muy bien a brasas fuertes o medias, evitando los riesgos de una cocción lenta como en la punta de espalda. Además, su capa de grasa —que no es excesiva— ayuda a que no se seque y genere un sabor más potente.

Muchos parrilleros también destacan que es un corte que absorbe marinadas de forma excepcional, especialmente mezclas con limón, ajo, miel o hierbas frescas. Esto permite darle un perfil gourmet sin aumentar el costo del asado.

¿Llegó para quedarse?

Todo indica que sí. El matambre de cerdo grueso se convirtió en el favorito de quienes buscan ahorrar sin resignar sabor. Su facilidad de cocción, precio accesible y capacidad para sorprender a los invitados lo instalaron como una alternativa fuerte que ya compite mano a mano con la clásica punta de espalda.

Si la tendencia sigue así, este corte podría convertirse en el nuevo protagonista del asado argentino durante todo el año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El truco de los albañiles para evitar que el viento apague el fuego del asado: funciona incluso con brasas débiles

El truco de los albañiles para evitar que el viento apague el fuego del asado: funciona incluso con brasas débiles

Por Ignacio Alvarado
ni limon ni vinagre: el condimento para que el asado a la parrilla salga mas sabroso y aromatico

Ni limón ni vinagre: el condimento para que el asado a la parrilla salga más sabroso y aromático

Por Andrés Aguilera
Palo de escoba reciclado: trucos simples para reutilizar y ordenar tu hogar fácilmente.

De desecho a tesoro: así podés darle 3 nuevos usos al palo de escoba

Por Ignacio Alvarado
como hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Cómo hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Por Andrés Aguilera