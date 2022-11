El Conejo y Coti intimaron en Gran Hermano y ella le dio todos los detalles a Julieta en una charla fogosa

Gran Hermano llegó para quedarse no solo con el rating de la televisión argentina, sino también con un lugar importante en las redes sociales. Es que mucho de lo que pasa adentro de la casa se viraliza rápidamente, sobre todo en Twitter y TikTok, como ocurrió con una charla que tuvieron Coti y Julieta Poggio sobre sexo.

Los participantes transitan su cuarta semana de encierro y, al parecer, algunos no aguantan el hecho de no tener relaciones sexuales, como es el caso de Juli. La joven, que tiene a su novio esperándola afuera, reconoció que ya siente esa necesidad y Coti le confesó que ya tuvo un encuentro íntimo con Alexis, a quien todos conocen como el Conejo.

“¿No te dan ganas de cog...?”, indagó “Disney” -como le dicen sus compañeros- pero Coti no aguantó y le contó que con el cordobés ya pasaron cosas frente a las cámaras. Frente a esta situación, la joven le pidió detalles de la experiencia en el reality.

“Había una cámara apuntando”, detalló Coti. Sin embargo, no fue un impedimento para que ambos sigan adelante. “Él es lo más”, agregó con una evidente sonrisa en su rostro sobre el encuentro con el Conejo.

“Fue re loco, sin hacer ruido, muy quietito. Era moverse un poquito por las cámaras”, reveló sobre cómo se las ingeniaron para no levantar la perdiz. Y dio a entender que había llegado a un nivel máximo de placer en una situación bastante particular. A lo que Juli acotó: “Yo nunca puedo, no puedo tener un orgasmo cogiendo”.

El novio de Julieta Poggio, indignado con quienes desean un romance entre ella y Marcos

Lucas Bardelli, el novio de Julieta Poggio, habló sobre los rumores de romance de su pareja con Marcos Ginocchio, después de haber asistido al piso de Gran Hermano (Telefe) y presenciar en vivo los comentarios de Santiago del Moro sobre la supuesta nueva pareja de la casa.

Así, cuando llegó a su casa, el joven tomó su celular y explicó cuál es su sensación sobre las ganas que hay de que pase algo entre Julieta y Marcos.

“Hasta ahora no hablé del programa, nunca hablé de nada en realidad, pero hoy sí quiero hacerlo porque hay un montón de gente que me está preguntando... Sí, obvio que fui al estudio, estaba ahí. No creo que esté haciendo nada malo en lo que estoy haciendo, Juli es mi novia y obviamente la voy a bancar por más de que ella no lo vea”.

Julieta y Marcos juntos, mientras Lucca espera afuera a su novia.

Por otro lado, Lucas explicó: “No me molesta para nada lo de los tapes y eso, un montón de gente empezó a decir ‘yo estaba en el estudio y vi que el novio de Julieta se puso re incómodo cuando pasaron el tape’. O sea, no digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”.

Asimismo, el novio de “Disney” manifestó que esta conversación ya la tuvo con su novia: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que entre el programa, era obvio que le iban a poner alguien para juntarla porque era la única mina que estaba entrando con novio, es obvio que eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”.