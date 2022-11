Así se veía Coti de Gran Hermano antes de entrar a la casa

Coti es una de las participantes que más protagonismo tomó en la casa de Gran Hermano. Tiene 20 años, es de Corrientes y antes de ingresar al reality, deleitaba con sus fotos en Instagram.

Constanza Romero nació en Cáá Catí y estudia Kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste.

En la casa, ha sido noticia, primero, por su relación que comenzó con otro de los participantes de la casa: Alexis “Conejo” Quiroga. Fue la segunda pareja en conformarse, después de Juliana y Maxi.

Coti de GH 2022

Coti antes de ingresar al reality

El joven contó que es apodado “Conejo” por su incontenible deseo sexual. Y ella no se quedó atrás y aseguró antes de entrar al juego que iba a usar sus dotes para seducir y algo más.

“No me molesta que la gente en la casa me mire, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad”, había dicho ella.

“Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno”, fue otra de las cosas que dijo antes de ingresar.

Coti de Gran Hermano

La correntina, meses antes a entrar a GH

Previo a entrar a GH 2022, Coti hacía de su belleza la fortaleza de su cuenta de Instagram. En la red social, la chica suma más de 235 mil seguidores y decenas de fotos donde se muestra muy sexy.

Coti, previo a entrar a la casa

Coti y Agustín hicieron la peor prueba semanal de la historia

A Coti y Agustín, participantes de esta edición, fueron los encargados de hacer la compra semanal. “Yo les aviso que si yo voy... no sé mucho ¿entienden?”, comentó Coti antes de ir a hacer las compras.

“Che, no es una ciencia tampoco ir a un supermercado”, la cruzó Juan. Al momento de comprar, agarraron un buen surtido, pero el problema llegó cuando quisieron pagar.

Tenían 9 minutos para usar el lector y no llegaron a pasar cosas esenciales por lo que Coti se desesperó: “No llevamos harina, galletitas, chocolate. Nada. Nos van a matar”.

Con humor, luego, Santiago del Moro expresó: “Chicos, no hay harina. ¿Y los pancitos? ¿Y esas mañanas de horneados y pancitos? No hay café, no hay yerba, no hay leche, no hay harina y no va a haber pancitos”.