El coliflor, el brócoli y el repollo nacen de la misma planta y no lo sabías

A simple vista, resulta difícil creerlo : uno es blanco y compacto, otro verde y ramificado, y el tercero forma una cabeza de hojas apretadas. Sin embargo, detrás de estas diferencias visibles se esconde una misma planta que las ve nacer y sorprende por su diferente apariencia.

Lejos de tratarse de especies distintas, el coliflor, el brócoli y el repollo nacen de una misma planta. La explicación no está en un truco de la naturaleza , sino en siglos de selección agrícola que transformaron una sola especie en alimentos completamente diferentes.

La protagonista de esta historia es la Brassica oleracea, una planta silvestre originaria de las costas del Mediterráneo europeo.

En su forma original, no se parecía demasiado a las verduras que hoy conocemos. Era una planta resistente, de hojas gruesas y sabor intenso, adaptada a suelos pobres y climas ventosos. Pero con el paso de los siglos, agricultores comenzaron a seleccionar ejemplares según la parte que les resultaba más útil o sabrosa.

La enciclopedia Britannica explica que este proceso, conocido como selección artificial, no implicó modificaciones genéticas en laboratorio, sino la elección reiterada de plantas con ciertas características deseadas. Así, generación tras generación, se potenciaron distintas partes de la misma especie: flores, tallos, hojas o yemas. De ese modo, una sola planta dio origen a una sorprendente diversidad de verduras.

El coliflor, el brócoli y el repollo son solo tres de los ejemplos más conocidos. A ellos se suman otras hortalizas como las coles de Bruselas, el kale y el colinabo. Todas comparten el mismo nombre científico base, Brassica oleracea, aunque pertenecen a diferentes grupos o variedades cultivadas.

Cómo se diferencian el coliflor, el brócoli y el repollo a partir de la misma especie

La principal diferencia entre el coliflor, el brócoli y el repollo no está en su origen, sino en la parte de la planta que fue seleccionada para crecer.

Coliflor

En esta hortaliza, lo que se consume es una inflorescencia inmadura. Es decir, un conjunto de flores que se desarrolla antes de abrirse y que se mantiene compacto y blanco gracias a la protección de sus propias hojas.

Brócoli

También proviene de la flor de la planta, pero en este caso se favoreció el crecimiento de los tallos florales verdes y ramificados. Por eso su estructura es más abierta y su color intenso, resultado de una mayor exposición a la luz y de un contenido elevado de clorofila.

Repollo

Esta verdura sigue una lógica diferente. Aquí, la selección agrícola se enfocó en las hojas. Con el tiempo, se lograron variedades que desarrollan hojas grandes, superpuestas y firmemente compactadas, formando la clásica “cabeza” que lo caracteriza.

A diferencia del coliflor y el brócoli, el repollo no se consume por su flor, sino por su follaje.

El coliflor, el brócoli y el repollo no solo comparten la mesa, sino también un origen común en la Brassica oleracea. Sus diferencias son el resultado de siglos de selección agrícola que transformaron una sola planta en múltiples verduras esenciales.