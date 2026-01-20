20 de enero de 2026 - 09:49

El "arma secreta" de las abuelas para cuidar las arterias: la fruta asociada a la eterna juventud

Es el secreto mejor guardado de las abuelas: una fruta rica en antioxidantes que protege el corazón, baja el colesterol y combate el envejecimiento natural.

El secreto mejor guardado de las abuelas: conocé la fruta que tiene miles de propiedades y podés incorporar a tu dieta.

Por Sofía Serelli

Muchas veces buscamos la salud en suplementos caros o procesos complejos, pero el verdadero tesoro estaba escondido en los jardines de nuestras abuelas. La baya de miel de Kamchatka, también conocida como haskap, es una pequeña fruta con un poder gigante para transformar nuestro organismo.

Este alimento, que solía ser común pero fue quedando en el olvido, actúa como un auténtico escudo para el sistema circulatorio. Gracias a su composición única, es considerada por muchos como el fruto de la eterna juventud, capaz de equilibrar el cuerpo de forma 100% natural.

image

El escudo natural contra el colesterol y el paso del tiempo

Lo que hace sorprendente a esta baya es su densidad nutricional. Es una bomba de vitaminas, minerales, polifenoles y flavonoides, compuestos que tienen efectos antiinflamatorios y anticancerígenos. Su consumo regular no solo ayuda a reducir los niveles de colesterol "malo", sino que también trabaja activamente en regular la presión arterial.

Pero los beneficios no terminan en el corazón. Esta fruta es una aliada del cerebro, ya que favorece las funciones cognitivas y mejora la agudeza visual. Incluso, se ha destacado su impacto positivo en la potencia sexual, convirtiéndola en un complemento integral para la vida diaria. Es, literalmente, un "arma secreta" para mantener el cuerpo joven desde adentro hacia afuera.

image

De la planta a tu plato: cómo sumarla a tu dieta

La temporada de la baya de miel es corta, extendiéndose desde mediados de mayo hasta julio, pero su versatilidad permite disfrutarla todo el año. Aunque Polonia es el mayor productor mundial, su popularidad está creciendo globalmente por su sabor único: un equilibrio entre agridulce con un toque amargo.

Podés consumirla fresca, seca o incluso congelada sin que pierda sus propiedades. En la cocina, es el complemento ideal para el bowl de avena del desayuno, ensaladas frescas o en preparaciones más elaboradas como jugos y mermeladas.

image

Si querés probar su versión más tradicional, podés preparar una mermelada casera con solo tres ingredientes: la fruta, azúcar y agua. Hervirla y conservarla en frascos te permitirá tener este "escudo de salud" siempre a mano en la heladera.

