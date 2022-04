El angustiante presente de Pablo Grabale, el ex Cuestión de Peso: “Necesito operarme para vivir”

El ex participante de Cuestión de Peso Pablo Grabale, que tuvo una impactante transformación física tras bajar 140 kilos, reapareció y expresó su angustia por el mal momento económico que está atravesando.

“La pandemia nos volvió un poco más pobres y es algo mundial pero particularmente no me afectó tanto porque me dieron un subsidio por discapacidad, el tema de mi trabajo va más allá de la pandemia y por las políticas empresariales de tratar de tomar a la persona perfecto y que no te va a traer problemas de salud y eso es lo que me pasa a mí, me toman la entrevista y me dejan afuera por la enfermedad crónica que tengo”, comenzó diciendo Pablo en diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live.

Luego, el ex concursante del reality, profundizó su impactante relato: “Hoy estoy sin trabajo pero viene de cuenta larga, los últimos trabajos que tuve fueron generados por mí, trabajé haciendo remeras y yo me tengo que operar para tener una vida saludable sin los colgajos en las piernas, yo bajé 140 kilos y eso marca que es mucho el colgajo y aparte yo tenía lipoma en el muslo izquierdo muy grande y a mí me pasa que me pongo un pantalón y me entra pero la problemática que los pantalones que se hacen bermudas y tienen cierre me lastiman mucho cuando lo abro, es un tema de calidad de vida, esto no se considera estético, es masivo el colgajo”.

“Mi gran problema es que me cuesta insertarme a mí en ese tratamiento, yo tengo una enfermedad que se llama lipedema y las obras sociales no se encargan de eso y esa es la dificultad que tengo hoy en día, yo necesito operarme para poder vivir mejor”, agregó Grabale.

Pablo Grabale ex Cuestión de Peso

“De lo poco que gano lo cubro para hacerme los drenajes, el sábado pasado me desmayé y eso es consecuencia de la obesidad, ese es el mensaje que tengo para transmitir. Yo de un día al otro me empecé a desmayar y me empezaron a hacer estudios y vieron que era una consecuencia de lo otro”, sentenció.

“Las últimas veces que me desmayé y que estuve internado, el médico me preguntó qué cosas sentía y qué era lo que hacía cuando me pasaba, y bueno ahí le dije las cosas, esta vez me pasó que me desmayé en una escalera mecánica”, concluyó.