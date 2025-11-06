6 de noviembre de 2025 - 10:15

El alimento que mejora la circulación y ayuda a prevenir enfermedades del corazón

La ciencia confirma que ciertos alimentos y simples trucos basados en verduras pueden mejorar la salud cardiovascular y proteger al corazón de enfermedades.

Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

La salud cardiovascular depende, en gran parte, de los alimentos que elegimos a diario. Según la ciencia, mantener una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales, puede prevenir enfermedades del corazón y mejorar la circulación. Adoptar pequeños trucos alimentarios y sumar más verduras a las comidas es clave para cuidar el sistema circulatorio.

Leé además

El Ente REFORSAL habilitó un régimen excepcional para obras sociales, prepagas y mutuales con obligaciones pendientes hasta junio de 2024. El programa contempla hasta 24 cuotas y una tasa de financiación del 2% mensual.

Salud: obras sociales y prepagas tendrán un régimen para que regularicen sus deudas con hospitales públicos

Por Redacción Política
Gracias a sus beneficios, la remolacha es un recurso accesible, estable y práctico para mejorar la alimentación diaria.

La verdura en conserva que sorprende por sus beneficios digestivos del día a día

Por Redacción

La circulación sanguínea adecuada es esencial para llevar oxígeno y nutrientes a cada célula del cuerpo. Cuando este sistema se ve afectado, pueden surgir problemas como la hipertensión o el colesterol alto. Los expertos en salud sostienen que, además de la actividad física, los alimentos naturales desempeñan un papel decisivo en la prevención. La ciencia respalda el consumo de productos ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales que fortalezcan el sistema cardiovascular.

image
Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

El vegetal clave para cuidar el corazón

Entre las opciones más destacadas, se encuentra la remolacha, un alimento que sobresale por su capacidad para mejorar la circulación y reducir la presión arterial. Su alto contenido de nitratos naturales favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a mantener una presión estable y un flujo constante. Investigaciones publicadas en el Journal of Nutrition demostraron que el consumo regular de jugo de remolacha puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas.

Además, esta verdura aporta hierro, ácido fólico y vitamina C, nutrientes que fortalecen la sangre y potencian la regeneración celular. Es ideal para quienes buscan un enfoque natural para mantener su salud.

image
Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

Trucos y recomendaciones de expertos

Los especialistas en nutrición recomiendan incluir remolacha cocida, en ensaladas o jugos, al menos tres veces por semana. Un sencillo truco para conservar sus propiedades es cocinarla con cáscara y pelarla después, evitando la pérdida de sus pigmentos antioxidantes.

La ciencia destaca que incorporar más verduras de color intenso en la dieta no solo mejora la circulación, sino que también refuerza la función cerebral y la energía diaria. En definitiva, este alimento argentino y accesible se presenta como un gran aliado para fortalecer el corazón y prevenir enfermedades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Adrián Gaspar, el mendocino que revolucionó con su técnica de “rejuvenecimiento vaginal”. | Foto: gentileza

Adrián Gaspar, el mendocino que revolucionó con su técnica de “rejuvenecimiento vaginal” y brilla en EEUU

Por Valeria Caselles
El Gobierno aumentó en un 60% el salario de todos los empleados del Hospital Garrahan.

El Gobierno anunció un "histórico aumento salarial" del 60% para los empleados del Hospital Garrahan

Por Redacción Sociedad
Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Esto pasa si mezclas café y sal: ¿beneficioso o perjudicial para la salud?

Por Alejo Zanabria
Los desinfectantes y sanitizantes nunca deben mezclarse como productos de limpieza porque pueden generar sustancias peligrosas para la salud.

¿Cuál es la diferencia entre la limpieza con desinfectantes y sanitizantes y por qué no deben mezclarse?

Por Redacción