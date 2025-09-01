1 de septiembre de 2025 - 10:28

El alimento que aporta más hierro que la carne y combate el cansancio

Los alimentos con más hierro que la carne sorprenden a la ciencia y refuerzan la salud, combatiendo el cansancio y previniendo la anemia.

La espinaca supera a la carne en hierro y mejora tu salud.

Por Andrés Aguilera

El hierro es uno de los minerales más importantes para la salud humana. Participa en la formación de hemoglobina, proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre. La ciencia confirma que una deficiencia de hierro puede causar anemia, fatiga crónica y debilidad. Por ello, una dieta equilibrada en alimentos ricos en este nutriente es clave para mantener la vitalidad.

image
La espinaca supera a la carne en hierro y mejora tu salud.

Pese a la creencia de que la carne es la fuente principal de hierro, existen alimentos de origen vegetal que la superan en concentración. Uno de los más destacados es la espinaca, reconocida por la ciencia como un superalimento por su alto contenido de hierro no hemo, acompañado de vitaminas y antioxidantes que potencian su absorción y aportan grandes beneficios para la salud.

La ciencia detrás de la espinaca

De acuerdo con estudios publicados en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, la espinaca contiene alrededor de 2,7 mg de hierro por cada 100 g, superando a cortes de carne magra. Además, aporta vitamina C y ácido fólico, que favorecen la absorción del mineral y previenen cuadros de anemia. Estos hallazgos validan la importancia de incorporar este tipo de alimentos en la dieta cotidiana para proteger la salud.

La espinaca no solo combate el cansancio; la ciencia ha comprobado que su consumo regular reduce la presión arterial, protege la vista gracias a la luteína y fortalece el sistema inmunológico. Su bajo aporte calórico y su densidad nutricional la convierten en uno de los alimentos más recomendados por nutricionistas y médicos para mejorar la salud general.

Cómo incorporarla en la dieta diaria

Sumar espinaca en preparaciones como tortillas, ensaladas o batidos verdes es una forma sencilla de aprovechar su riqueza en hierro y vitaminas. La ciencia aconseja combinarla con otros alimentos ricos en vitamina C, como el limón o la naranja, para maximizar su absorción y lograr un mayor impacto en la salud.

image
La espinaca supera a la carne en hierro y mejora tu salud.

