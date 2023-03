Drake en Lollapalooza 2023: prohibió la transmisión del show, cantó media hora menos y en Twitter lo destrozaron

Drake tenía todos los boletos vendidos para su presentación en la primera noche del Lollapalooza 2023 y su público lo esperaba ansioso. Sin embargo, el rapero canadiense no fue solidario con quienes lo querían ver por televisión y tomó una decisión que lo sepultó.

El rapero se presentó en la primera noche del festival, pero antes de subir al escenario rompió con lo pactado y no dejó que su show se viera en la plataforma de streaming Flow, privando a quienes no pudieron conseguir entradas. Lo lamentable es que ocurrió minutos antes de saltar al escenario.

El evento es transmitido en vivo por los canales de Flow, pero minutos antes de que el rapero se subiera al escenario, la plataforma de streaming emitió un comunicado explicando la situación. “Drake decidió, minutos antes de salir al escenario, no permitir la transmisión en vivo de su show, a pesar del compromiso formal previamente asumido. Lamentamos la decisión del artista”, reza el comunicado.

Drake suspendió la trasmisión de su show en el Lollapalooza.

Otro de los mensajes, pero en las redes sociales acotó que “al igual que ustedes, lamentamos que Drake no haya querido ceder sus derechos de transmisión, avisando unos minutos antes del inicio del show”.

Las repercusiones en redes sociales

Lo ocurrido con Drake no se quedó en la suspensión de la trasmisión, sino que, además, recortó el tiempo del espectáculo. Según revelaron los que estuvieron presentes, se fue media hora antes de lo pactado del escenario y abandonó al público.

“Drake no se sintió el artista top mundial que lo es. El público del LollaAR no se sabía sus letras. Insólito. El ego no le permitió seguir. Lo noté muy incómodo en los últimos minutos y literalmente abandonó antes de tiempo. Una locura. Sin dudas quedará en la historia”, dijo uno de los que asistió al festival, en sus redes sociales.

Cansados de lo ocurrido, otros usuarios de Twitter, atacaron directamente a Drake, incluso comparándolo con otros artistas. “Drake abrite un kiosko hermano, Chano hace 5 minutos estaba en coma y te cheteó el festival juntando a sus amigos y tocando 4 hits imbatibles” o “Drake tocó 56 minutos jaja que ladrón de gallinas”, fueron algunos.