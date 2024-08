DOS EN UNO: el limpiador para madera y pisos usando solo 2 ingredientes y gastando menos de $150

En medio del fin de semana, este día sábado es perfecto para que hagas un recambio de energías con el aseo profundo de tu casa y priorices el cuidado de los muebles de madera que tan olvidados se dejan.

Sin que gastes fortuna en productos que se ofrecen en los supermercados y fracases en el intento de recuperar la apariencia del mobiliario de madera, es el truco favorito de las abuelas el que se convertirá en tu mejor aliado.

Se trata de una mezcla de dos populares ingredientes, que seguro tenés en casa: vinagre y aceite vegetal. Con solo estos insumos de cocina, se puede conseguir el resultado impensado.

Tus suelos y muebles de madera pueden lucir radiante con esta mezcla.

Con los materiales sobre la mesa, hay que ponerse a preparar la elaboración del truco de limpieza que estabas buscando. Para eso hay que buscar un recipiente, que puede ser una botella.

Dentro de tu recipiente, se agregan cantidades iguales de estos elementos y se mezcla con fuerzas hasta que obtengas una consistencia líquida. Luego, se pulveriza con esta, esos muebles que quieras limpiar.

Tus suelos y muebles de madera pueden lucir radiante con esta mezcla.

Luego de unos minutos, con un paño limpio y húmedo, se deben frotar las zonas para que el limpiador para maderas deje relucientes tus espacios.

Cómo usar este limpiador en los pisos

En el caso de que quieras aplicar el limpiador para madera en pisos, deberás sumarle un componente más para que obtengas efectivos resultados: agua tibia y estará listo para usar.

Tus suelos y muebles de madera pueden lucir radiante con esta mezcla.

Es fundamental que recuerdes que la fórmula del truco no dura más de 4 días, por lo tanto, no hagas una mucha cantidad. Además, es un limpiador para madera que no saca brillo, sino que quita ese polvo y suciedad que opacaba tu diseño de interiores.