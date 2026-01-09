9 de enero de 2026 - 08:48

Dormir con la puerta abierta o cerrada: lo que cambia en la calidad del sueño

Dormir con la puerta abierta o cerrada influye en el sueño, el descanso y el clima del hogar más de lo que muchos imaginan.

image
Por Ignacio Alvarado

Además, este hábito nocturno también se relaciona con rutinas personales y costumbres familiares que se repiten casi de forma automática. Muchas personas eligen dejar la puerta abierta por comodidad o para escuchar lo que ocurre en el hogar, mientras que otras la cierran buscando silencio y privacidad. Sin embargo, tomar conciencia de cómo esta elección afecta el sueño puede ser el primer paso para mejorar la calidad del descanso sin necesidad de cambios complejos.

Dormir con la puerta abierta: más aire, menos control

Dormir con la puerta abierta suele mejorar la ventilación del dormitorio, algo fundamental para el sueño, especialmente en épocas de calor. El aire circula mejor, se reduce la sensación de encierro y el cuerpo puede regular con mayor facilidad su temperatura, lo que favorece un descanso más profundo.

Sin embargo, esta opción también expone al durmiente a los ruidos del hogar: televisores encendidos, conversaciones o movimientos nocturnos que pueden generar microdespertares. Aunque no siempre se recuerden, estas interrupciones afectan la continuidad del descanso y reducen la calidad del sueño.

image

Dormir con la puerta cerrada: silencio y sensación de protección

Dormir con la puerta cerrada suele asociarse a un ambiente más silencioso y controlado, algo que beneficia al sueño, sobre todo en personas sensibles a los estímulos sonoros. El aislamiento acústico ayuda a mantener las fases profundas del descanso y aporta una mayor sensación de intimidad y seguridad dentro del hogar.

El punto negativo aparece cuando no hay una correcta ventilación. El aire viciado y el aumento de temperatura pueden generar incomodidad, sudoración y despertares frecuentes, afectando el descanso nocturno.

image

Qué recomiendan los especialistas para dormir mejor

Los expertos en sueño coinciden en que no existe una única respuesta válida. La clave está en adaptar el hábito al entorno: ventilar bien el dormitorio antes de acostarse, mantener una temperatura agradable y reducir los ruidos del hogar. Ajustar si la puerta queda abierta o cerrada puede ser un cambio simple, pero con un impacto real en el descanso diario.

