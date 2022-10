Diego Leuco confesó que sufrió por haberse enamorado de una periodista comprometida: “Me re rompió el corazón”

Diego Leuco fue entrevistado por Grego Rossello y se abrió completamente a conversar de muchos temas. Entre tantos tópicos, el presentador de televisión confesó que hace muchos años se enamoró de una periodista que logró romperle el corazón.

Aunque actualmente está viviendo y disfrutando el noviazgo que mantiene con Sofía Martínez, Leuco no deja de recordar el peor momento que vivió por amor. “Fue la primera vez que me rompieron el corazón. Tenía 20 años y estaba trabajando en Noticias”, contextualizó.

Comentó que conoció a la misteriosa periodista cuando se encontraba cubriendo el asesinato de María Marta García Belsunce: “Había otra periodista que lo estaba cubriendo para otra revista y me enamoré perdidamente”.

Durante el programa Ferné con Grego, logró desatarse y hablar desde su total sinceridad: “Ella tenía novio. Tuvimos ahí una historia y siempre me prometía que lo iba a dejar, pero nunca lo dejó. No llegué a ser el amante”.

Diego Leuco junto a Grego Rossello y Migue Granados

A pesar del gran amor que sentía, siempre fue consciente dela clase de relación que tenía. Sobre esto aseguró: “Era una historia más bien platónica. Éramos como dos periodistas jóvenes que se encuentran en un juicio oral, con jueces y fiscales, y se gustan y se miran. Ella tenía un año más que yo. Me re rompió el corazón, y lo hizo sostenidamente”.

Ante la consulta de Grego sobre si, luego de tanto tiempo, volvió a cruzarse con la mujer en cuestión, Leuco agregó que la vió dos veces más y pensó que ella no se encontraba en pareja pero se equivocó.

“Realmente la pasé mal. Nos cruzamos un año después en otro viaje. Los dos habíamos ido a cubrir una competencia de snowboard en Chile. Todo hermoso. Un hotel espectacular, y yo dije: ‘¡Es la mía!’. Me había enterado de que se había separado. Estuvo todas las noches con un corredor de snowboard distinto”,dijo.

Diego Leuco aseguró no confiar en ningún político

El periodista está trabajando actualmente en “Diego a la tarde” en Radio Mitre y “Antes que nadie” en LUZU Tv. Durante la entrevista con Rossello, también se atrevió a hablar de la política argentina.

“En la Argentina, siento que la política es muy tóxica y no me resultaba genuino ni orgánico el formato que hay hoy para hablar sobre política en la tele. No es lo que disfruto”, comenzó diciendo al respecto.

Diego Leuco en "Ferné con Grego" (Foto: @gregorossello)

Luego detalló que comenzó a trabajar a los 17 años, y 15 años después, considerá que se aburrió de la polémica temática. “Me aburrí. Me intoxiqué. No hay nadie que me guste. Nada me ilusiona. No hay una persona con la que me sienta identificado”, indicó.

“Es uno de los tantos intereses que tengo, pero no es el más importante. Se me estaba yendo la carrera en algo que no me gustaba tanto”, fundamentó sobre su cambio de rumbo.