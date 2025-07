¿Destornillador o desatornillador? La RAE acabó con la duda y confirmó cuál es la forma correcta.

¿ Destornillador o desatornillador ? Si alguna vez dudaste al nombrar a esta herramienta tan común, no estás solo. Mucha gente alterna ambas formas al hablar, sin saber cuál es la correcta. Afortunadamente, la RAE se pronunció y dio una respuesta clara sobre cuál de las dos palabras es la adecuada en el uso cotidiano.

Según el Diccionario de la lengua española, la forma correcta es “destornillador” , con “e”. Esta es la palabra registrada como válida y de uso común, mientras que “desatornillador” no aparece en ninguna entrada reconocida por la RAE . Es decir, si querés escribir de manera adecuada, lo correcto es usar “destornillador” .

Esto no significa que decir “desatornillador” sea un error gravísimo, pero sí representa un uso no estándar. En muchas regiones de habla hispana, la segunda opción se usa de forma coloquial, aunque no esté registrada. Esta diferencia entre lo que se dice en la calle y lo que valida la escritura oficial es parte de las curiosidades que tanto nos atraen del idioma.