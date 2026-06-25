Dejá de tirar los frascos de vidrio: 4 ideas de decoración que parecen compradas en un bazar

En muchas casas sucede lo mismo: los frascos de vidrio se acumulan durante meses en alacenas, cajones o rincones del hogar y, en muchos casos, terminan directamente en la basura. Aunque parezcan simples envases, estos recipientes suelen estar fabricados con vidrio resistente y duradero, un material que puede reciclarse fácilmente y transformarse en objetos útiles y decorativos para distintos ambientes.
Convertí tus frascos de vidrio en un recipiente para cepillos de dientes
Convertí tus frascos de vidrio en un recipiente para cepillos de dientes
Cada vez más personas buscan alternativas sustentables para reducir residuos y reutilizar objetos cotidianos. En ese contexto, los frascos de vidrio vacíos se convirtieron en protagonistas de las tendencias DIY (“Do it yourself” o “Hazlo tú mismo”), que combinan creatividad, decoración y conciencia ambiental. La clave está en darles una segunda vida antes de desecharlos. Además de evitar basura innecesaria, reutilizarlos permite ahorrar dinero y sumar piezas originales a diferentes espacios de la casa.
Así podes reciclar unos frascos de vidrio y crear este adorno
Así podes reciclar unos frascos de vidrio y crear este adorno
Cómo transformar los frascos en objetos decorativos
Una de las opciones más populares consiste en convertir los envases en pequeños jarrones decorativos. Para hacerlo, primero hay que retirar tapas, etiquetas y cualquier elemento adicional que tenga el recipiente. Muchos especialistas en reciclaje recomiendan dejar el frasco unas horas en vinagre blanco para eliminar residuos y facilitar la limpieza de la superficie.
Después, el vidrio puede decorarse con pintura acrílica, cintas, masa moldeable o pequeños detalles ornamentales. Los resultados suelen integrarse muy bien en escritorios, estanterías o mesas de luz. Otra alternativa muy buscada es transformarlos en floreros minimalistas. En este caso, basta con agregar agua y algunas flores naturales o secas para convertir el envase en un accesorio decorativo elegante y delicado. Muchas personas también incorporan hilo de yute, encaje o listones decorativos para darles un estilo más artesanal.
frascos y botellas de vidrio de boca ancha
Frascos y botellas de vidrio de boca ancha.
Ideas originales para reutilizar frascos de vidrio
Más allá de los floreros y jarrones, existen numerosas formas de reciclar estos envases. Algunas de las más originales incluyen mini terrarios con piedras y pequeñas plantas, difusores aromáticos caseros con aceites esenciales, recipientes decorativos con mensajes o luces LED y pequeñas lámparas de aceite para exteriores.
Si tenés frascos de vidrio vacíos, tenés un tesoro cinco usos prácticos que casi nadie aprovecha
El auge de estas prácticas también responde a un cambio cultural más amplio: la búsqueda de una decoración más consciente, funcional y personalizada. Así, algo tan cotidiano como un frasco de vidrio vacío deja de ser un simple residuo para convertirse en una pieza única, reutilizable y llena de estilo.