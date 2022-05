Débora D´Amato atraviesa una etapa de mucha felicidad, ya que reveló que será mamá por segunda vez y lo anunció en sus redes sociales, donde publicó fotos desde la playa en compañía de su hija Lola. “Te esperamos con toda la esperanza del universo, amor mío”, escribió, según TN.

La periodista habló de su embarazo en “A la tarde” (América) y su alegría traspasó la pantalla. “Yo cuando la tuve a Lola sabía que no quería que fuéramos solo dos”, expresó. Al mismo tiempo, reveló que tiene dos nombres pensados para el bebé que está en camino: Enzo y Charo.

Débora D´Amato donó sus embriones que no usará

Fue en 2018 que Débora D´Amato dio a luz a Lola, fruto de una inseminación con donante anónimo. Al ser consultada sobre por qué decidió encarar la maternidad de forma solitaria, explicó que cuando tuvo una pareja estable no se pudo dar por un delicado problema que se lo impidió.

Débora D´Amato y su hija Lola.

La decisión de Débora D´Amato de donar sus embriones

Cuando Débora D´Amato empezó el camino de ser mamá soltera se preparó para poder tener más de un bebé. “Tenía otros embriones porque, cuando uno inicia un proceso de un tratamiento, no es que solo tenés un embrión. Congelan varios, los que se pueden, porque puede haber varios intentos fallidos. En mi caso no tiene que ver con que prenda o no prenda el embrión, sino otros orgánicos que demoran para ese fin”, explicó.

“Yo a todas las mujeres que inician este camino les digo lo mismo: preparate para muchos ‘no’, y el médico que vos elijas para ese proceso tiene que ser una persona que vos sientas que te tirás al vacío para atrás y te ataja”, señaló a modo de consejo.

Además, la periodista detalló: “Es un óvulo mío y esperma del mismo donante. Es de esa camada de embriones que yo decidí conservar un su momento porque sabía que iba a tener una segunda oportunidad”.

Lo cierto es que Débora confirmó que aún quedaban embriones, pero que decidió cederlos para alguien que no tenga la misma posibilidad que tuvo ella. “Firmé para donarlos. Yo necesité de un donante para poder hacerlo. Si bien en su momento mis óvulos funcionaban, si yo hubiera necesitado de la ovodonación para ser madre no hubiera sido un freno para hacerlo”, aseguró.