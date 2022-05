Darío Barassi reveló el sexo y el nombre del bebé y su esposa mostró su pancita de embarazo

A días de anunciar que nuevamente será padre, Darío Barassi reveló que tendrá una nena junto a su esposa Lucía Gómez Centurión. “Las mujeres son una raza superior y la vida me regala una más”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

Darío Barassi celebró el embarazo de su mujer Lucía Gómez Centurión con un posteo en su cuenta de Instagram, expresando todo su amor a su esposa, a su hija Emilia y a su futura nena. Este miércoles Ángel de Brito reveló que la pareja del conductor está embarazada de seis meses.

Darío se mostró muy feliz con la llegada de su nueva hija

“Soy muy cauteloso a la hora de contar noticias cómo estás. Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo, cuido la novedad”, expresó Dario en su Instagram, junto a varias fotos en las que muestra la pancita de Lucía y una de la ecografía.

“Las mujeres son una raza superior y la vida me regala una más…Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad”, dijo el conductor, confirmando que su nuevo bebé será una nena.

Lucía está embarazada de seis meses

Luego, le dedicó unas palabras a su esposa. “Mi gorda es una guerrera, una madre y mujer ejemplar. La calma y la armonía que me da verte con esa panza no tiene límites. Estas hermosa gorda! Una vez más, a no dormir por unos meses amor, a pelear con cólicos y prendidas de teta, pero juntos y disfrutándolo. Te amo mucho vamos por mas siempre”, escribió.

También dejó un espacio para su hija Emilia en su escrito: “Piensa que la nueva hermanita es Ana porque ella es Elsa (por las personajes de Frozen) y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos. La encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto. Amo verte darle besos a la panza, me altero cuando me los das a mi pensando que el embarazado soy yo.

La publicación emotiva de Barassi

Para el final, le habló directo a su nueva hija. “Y vos enana que venís en camino, que ya te siento saltar, que te ponemos música y bailas como loca en la panza de mamá, que ya estamos craneando y buscando full canje para tu cuarto y pañales, déjame decirte que venís a multiplicar el amor, ya te pienso y siento, te sueño y te imagino”, expresó.

Emilia nació en 2019 y tiene 2 años

“Venís a una gran casa y a una gran familia, que con vos va a multiplicarse en todo lo bueno que la define. En fin gente, les comparto este notición para nosotros, se agranda la cosa, voy a ser papá de nuevo! Gracias x el afecto de siempre!”, escribió para cerrar.

Darío Barassi confesó que le gustaría tener un tercer hijo varón

El conductor de ‘100 argentinos dicen’ habló en Socios del Espectáculo sobre la posibilidad de tener un tercer hijo. “Soy muy papá de pibas, son geniales, si me piden ir a un recital de Patricia Sosa, voy, pero no sé. Cuando me enteré que iba a ser nena le dije a mi mujer ‘gorda, por ahí habría que ver si tenemos un tercero’”, confesó. Aunque aseguró que “van a ir de a poco”.

Más fotos de Barassi subidas a su Instagram

Darío Barassi contó cómo se llamará su hija

“Yo siempre quise Pilar para una hija. Pero mi apellido paterno es Pacheco y Pilar Pacheco parezco la ruta 8 y entiendo el debate. Es un ramal que me gusta igual. Soy Darío Pacheco en el documento, no es un apellido compuesto”, comenzó explicando.

“El que le gusta a mi mujer y es el que va a quedar es Inés. Me encanta el nombre Inés y me parece que va”, reveló ante ‘Socios del Espectáculo’,