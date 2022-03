Darío Barassi regresó a “100 Argentinos Dicen” y las redes se inundaron de meses de su vuelta

En diciembre, Darío Barassi se despidió de “100 Argentinos Dicen” y ya había advertido que regresaría en marzo. Durante todo el verano, el conductor tuvo diferentes reemplazos como Fede Bal, Naza Di Serio y Dani La Chepi, pero este lunes volvió a estar al frente del programa con muy buenos números de audiencia y fue tendencia en redes.

El programa de entretenimientos tuvo entre 6 y 7 puntos de rating. Aunque ese es un buen número para el canal, no pudo liderar la franja, que la ganó la novela turca de Telefe, Zuleyha, que llegó a los 10 puntos de rating.

El conductor regresó a su ciclo de ElTrece e ingresó al estudio con un look particular: un traje bordeaux, camisa floreada, zapatillas y lentes de sol. “¡He vuelto! ¿Qué hacen, bebitos?”, comenzó expresando con alegría, justo después de hacer su entrada triunfal al estudio en medio de los aplausos.

Darío Barassi regresó a la conducción de 100 Argentinos Dicen.

Acto seguido, interactuó con su equipo de producción, quienes se mostraron fatigados de trabajar en su ausencia, mientras él regresaba fresco de tanto descanso. “¿Qué pasa con esta energía, chicos? Pero Luli, por favor, ¿qué te pasa, amiga mía? ¿Es Halloween ya?”.

Inmediatamente, se acercó a su productora, que lucía bastante despeinada. “No entiendo, estamos llegando de vacaciones, estamos nuevos todos. Mirá lo que es esta cara de éxito, Luli, alegrate”, continuó el conductor.

“¿Cómo que siguió el programa sin mí, chicos? ¿Y ustedes también siguieron? No, bueno, tómense un día...mañana no. Yo entiendo muy bien lo que les pasa a ustedes, pero me ch... un hue... Yo esperaba otro ingreso: globos, quilombo...”, enfatizó, entre la decepción y la ironía que lo caracteriza.

“Bueno, chicos, ¿qué hago? ¿arranco el programa o les doy el pésame? No sé qué hacer”, concluyó divertido y empezó de manera oficial el programa

“Quiero agradecer a todos los reemplazos que hicieron posible este break en este programa mío. No sólo fueron vacaciones sino por compromisos laborales previos, agradezco mucho al canal por la banca, a la productora por la banca, y al equipo, un fuerte aplauso al equipo de 100 argentinos”, destacó.

“El mejor equipo de producción que uno puede tener, le pusieron huevos como nadie, ya van a tener sus vacaciones, pero no todos juntos chicos, yo no me puedo quedar sin todos ustedes”, cerró Barassi antes de presentar a los participantes.

Tras su regreso, el conductor fue tendencia en Twitter y no faltaron los memes de su vuelta a la televisión luego de su marcada ausencia de la pantalla del Trece.

