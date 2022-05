Dady Brieva contó cómo fue grabar con Thelma Fardin una escena de abuso sexual: “Fue muy fuerte”

Dady Brieva contó lo difícil que fue grabar un capitulo de la serie ‘Revelados blanco y negro’, en donde interpreta a un violador que abusa del personaje de Thelma Fardin. “Ella me tranquilizaba a mi”, dijo y además explicó que Thelma lo tomó como el descargo contra Juan Darthes que nunca pudo hacer cara a cara.

En la serie ‘Revelados blanco y negro’, Dady Brieva interpreta a un profesor que abusa sexualmente de una alumna. Esa chica es personificada por Thelma Fardin, que todavía está en juicio con Juan Darthés luego de acusarlo por abuso sexual cuando ella era menor de edad.

Brieva estuvo de invitado en ‘Es por ahi’ (América Tv) y explicó lo complicado que fue grabar las escenas del abuso sexual al personaje de Fardin. “Ese capítulo específicamente fue muy difícil. Lo dirige Fede Palazzo y hay 70 actores en una cantidad de capítulos que tienen que ver con temas de diversidad y ese tipo de cosas”, empezó diciendo.

“En este capítulo puntual, soy el abusador de Thelma y ya me pongo a transpirar de solo recordarlo”, agregó.

“Fue muy fuerte. Thelma se prestó y nos prestamos todos, pero fue muy difícil. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí, pero no creí que me iba a afectar tanto. Ni me imagino lo que debe haber afectado a Thelma. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso”, expresó.

Thelma Fardín confirmó la continuidad del juicio contra Juan Darthés en Brasil

Además, contó que tuvieron una charla antes de grabar la escena. “Ella me tranquilizaba más a mí. No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato que me lo dice a mí, que aparentemente no tendría posibilidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí como ese lugar”, explicó.

Cabe recordar que Fardin nunca estuvo cara a cara con Darthés, debido a que el juicio se hace en Brasil y es de manera virtual.

Dady Brieva habló en Es por Ahí de su nuevo proyecto con Thelma Fardin.

“Fue muy fuerte y yo no quería hacerlo, por todos los quilombos que hay en las redes con estas cosas. Pero La Chipi me convenció porque me dijo que nunca aparecen los varones cuando pasan este tipo de cosas. Siempre aparecen las mujeres denunciando. Algunas denuncian, otras siguen con ese viejo estigma de tener miedo a perder el laburo, o por no quedar como hincha pelotas”, añadió.

Luego siguió contando: “Está bueno que aparezca el varón protagonizando una historia que tiene que ser más visibilizada para que no quede solo en el recuerdo. Fue muy difícil ponerle el cuerpo y la voz, hubiese sido más fácil hacer otra cosa”.

Thelma Fardin denunció por abuso sexual a Juan Darthes en 2018

Julieta Prandi le consultó si cree que esta escena la pudo haber ayudado a Thelma en lo personal “Catarsis fue seguro, pero no sé si le hizo bien. Ella está como por encima de todo, lo sobrelleva muy bien. Me llama mucho la atención porque es muy pendeja”, explicó.

Para finalizar, contó el después de filmar: “Salí mal de la escena. Pero después hubo abrazo, beso. Habíamos hablado mucho antes de hacerla, sobre lo que iba a pasar. Pensá que pudo denunciar después de diez años. Hay como una estructura jurídica donde la mina es expuesta de nuevo. Y otra vez tenés que contar todo, las redes donde todos opinan. Y otra vez hacerle las pruebas en Brasil”.