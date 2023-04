Cuidó por días a su novio enfermo pero él subió una foto que lo indignó y se viralizó

Un joven publicó entre sus seguidores la reacción inesperada de su pareja, quien había estado enfermo durante más de seis días y había recibido sus cuidados. La publicación se hizo viral en las redes sociales.

El perfil de Twitter @juanpecamara contó en un tuit que su novio había estado enfermo varios días y que él lo cuidó dándole los remedio, ayudándolo a limpiarse y demás, pero su pareja hizo hincapié en el rol fundamental de su amiga que siempre estuvo junto a él.

Juan escribió en la red social del pajarito: “Le cocino todas las comidas, llevo registro de su temperatura, administro sus medicamentos con dosis y horarios apropiados, limpio el cuarto, lo baño, cuento chistes para que se distraiga, hago mercado”.

Sin embargo, la situación dio un vuelco inesperado cuando @juanpecamara mostró la foto que su pareja publicó en una historia de Instagram. El joven había compartido una fotografía encantadora de su mascota, quien no se iba de su lado, con la descripción: “Mi enfermera”.

El Tuit viral de @juanpecamara.

El tuit de juan se hizo viral en Twitter cosechando más de 2,1 millones de visualizaciones, 80 mil ‘me gusta’, 1900 retweets y 400 citas. Incluso tiene más de 300 comentarios de personas que expresaron la ternura que les causó la foto de la mascota.

“Al final Uno es lo que da no lo que recibe”, “los hombres son todos iguales”, “realmente lo es, ella es la enfermera y la reina”, “Divina, si el dice que ella es la enfermera, pues su razón tiene”, “sorry, no puedes competir con esos ojitos”, “es que no tenés competencia si se trata de un perro”, Hay niveles jajaja respeta la jerarquía” “Eres un buen novio y enfermero, ahora solo falta que encuentres alguien que te lo agradezca como quieras Pd: ella también lo cuida”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.