12 de octubre de 2025 - 16:05

Cuáles son las señales de envejecimiento en los gatos, según los veterinarios

Cambios en el comportamiento, pérdida de peso y alteraciones en el pelaje son algunos de los signos más comunes de la vejez en gatos.

Cambios en la conducta y en la actividad física son indicadores frecuentes del envejecimiento felino

Cambios en la conducta y en la actividad física son indicadores frecuentes del envejecimiento felino

Foto:

Imagen creada con IA
Por Redacción

Detectar los signos del envejecimiento en los gatos es esencial para ajustar su dieta, prevenir enfermedades y garantizar su bienestar. Especialistas de centros veterinarios internacionales destacan que una atención temprana y controles periódicos permiten mejorar la calidad y esperanza de vida de los felinos mayores.

Leé además

Un estudio realizado en los Estados Unidos postuló que los gatos comen plantas para expulsar bolas de pelo, no parásitos

¿Por qué los gatos comen plantas? Un nuevo estudio ofrece datos reveladores

Por Redacción
Para la mayoría de los gatos, el agua es una experiencia incómoda o poco familiar, lo que hace que prefieran evitar el contacto directo con ella.

Por qué los gatos odian el agua: lo que la ciencia y la historia explican

Por Redacción

La edad de un gato puede estimarse observando su dentadura, el estado del pelaje, la piel y la claridad de los ojos. Los gatos jóvenes suelen tener dientes blancos e intactos, mientras que los mayores presentan desgaste, sarro o piezas ausentes. Según el Cornell Feline Health Center, la mayoría vive entre 10 y 15 años, aunque algunos alcanzan los 20 o más.

Entre las señales más evidentes del envejecimiento se encuentran la reducción de la actividad, el sueño prolongado y el desinterés por los juegos. También pueden aparecer cambios de conducta, como irritabilidad, ansiedad o aislamiento, así como un aumento de los maullidos o comportamientos compulsivos. Los veterinarios advierten que la pérdida o el aumento repentino de peso son señales de alerta vinculadas a trastornos metabólicos o renales.

El deterioro dental es otro indicador frecuente: mal aliento, dificultad para masticar o preferencia por alimentos blandos suelen evidenciar molestias bucales. Además, pueden surgir problemas oculares como cataratas o glaucoma, junto con pérdida de audición. En cuanto al pelaje, es común observar tonos grisáceos, piel seca o zonas con caída localizada.

Gatos
El estado del pelaje y la piel puede revelar el inicio de la vejez en gatos domésticos

El estado del pelaje y la piel puede revelar el inicio de la vejez en gatos domésticos

Los cuidados clave para gatos longevos y saludables

Con el paso del tiempo, los gatos también experimentan modificaciones cognitivas. La desorientación, el insomnio y los olvidos forman parte del llamado síndrome de disfunción cognitiva, comparable a la demencia humana. Ante estos signos, los veterinarios recomiendan realizar controles periódicos para detectar enfermedades y adaptar los cuidados a cada etapa.

La alimentación cumple un papel esencial: los especialistas aconsejan dietas con menos calorías, proteínas de alta calidad y bajo contenido de fósforo y sodio para proteger la función renal. Asimismo, destacan la importancia de ofrecer agua fresca y alimentos húmedos para evitar la deshidratación.

En síntesis, el envejecimiento felino no solo modifica el cuerpo del animal, sino también su conducta y sus necesidades nutricionales. La observación atenta y el acompañamiento veterinario permiten que los gatos vivan más y mejor durante su etapa senior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Para este signo, enfrentar desafíos revela una energía que asombra a los demás. Algunos lo admiran, otros lo temen, pero nadie puede ignorarlo.

No le gusta perder a nada: el signo del zodiaco que nunca acepta la derrota

Por Redacción
Su textura y sabor sorprenden desde el primer bocado y solo se necesita un poco de paciencia para lograr la receta perfecta.

Receta en solo 4 pasos: cómo hacer cheesecake de frutilla sin horno

Por Redacción
Este truco casero logra modificar la calidez de cualquier ambiente de casa. Es un resultado divertido y sorprendente.

Ideal para el diseño de casa: cómo pintar focos LED para cambiar de color los ambientes

Por Redacción
Este ingrediente no deja residuos grasos y su aplicación en la pintura del auto es sencilla con resultados efectivos.

Ni pulidor ni silicona: cómo hacer que la pintura del auto brille nuevamente con un producto impensado

Por Lucas Vasquez