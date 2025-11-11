Cuál es y cómo se hace el ritual 11/11 ideal para renovar las energías

Con este ritual, te podés conectar con energías cósmicas que ayudan a cumplir tus sueños y te guiarán para comenzar el lunes de la mejor manera.

El portal 11/11 es considerado un momento de energía especial, ideal para realizar un poderoso ritual que permita manifestar deseos y alcanzar una conexión con lo espiritual en un día específico de este mes de noviembre. Esta ceremonia se centra en la fuerza del número 11, un número maestro en numerología que actúa como canal de energía positiva.

Con unos simples pasos, este ritual busca abrir ese portal energético y alinear nuestros deseos con las energías cósmicas para transformar nuestra realidad.

Según la numerología, el número 11 se vincula con lo divino, lo místico y la creación, por lo que es considerado un momento ideal para manifestar nuestras intenciones. Podés realizar este ritual solamente este lunes 11 de noviembre o bien, cada 11 de mes y en lo posible a las 11:11 horas.

Qué hay que hacer para activar el ritual 11/11 Para comenzar, prepará una vela blanca o roja y escribí tu deseo con tinta negra en su superficie. Luego, podés seguir los siguientes pasos:

Espolvoreá canela en polvo sobre la vela.

sobre la vela. Colocala en un plato de cerámica blanco .

. Junto a la vela, ubicá una copa con agua y una cucharada de miel.

Colocá una cinta o listón violeta o morado .

. Encendé la vela , cerrá los ojos y visualizá tu deseo hecho realidad.

, cerrá los ojos y visualizá tu deseo hecho realidad. Imaginá la felicidad que experimentarías al ver tu deseo cumplido.

Luego, repetí en voz alta: " Abro este portal de la poderosa energía del 11:11 para cumplir mi deseo (mencioná tu deseo), gracias, gracias, gracias". Cuando la vela se apague, tirá el agua con miel en una maceta o lugar con tierra. Atate la cinta en tu muñeca izquierda, haciendo tres nudos, y dejala allí hasta que se caiga sola. Este ritual en el mes de noviembre simboliza la apertura del portal energético para atraer tus deseos a tu vida.