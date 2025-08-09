Qué significado tiene poner tijeras debajo de la cama y para qué sirve este antiguo ritual, según expertos

Las supersticiones y rituales siguen ocupando un lugar importante en la vida cotidiana de millones de personas. En este contexto, una práctica que ha ganado visibilidad en distintas partes de Latinoamérica y del mundo consiste en colocar tijeras en forma de cruz debajo de la cama .

Aunque en países como Argentina todavía no es una costumbre muy extendida, cada vez más personas recurren a este gesto simbólico como una forma de protección energética.

Según diversas tradiciones populares, colocar tijeras cruzadas debajo del lugar donde se duerme actúa como una barrera contra las malas energías , influencias externas negativas e incluso contra pesadillas o episodios de angustia durante la noche.

También se lo asocia con la capacidad de alejar “entes” o presencias no deseadas , sobre todo cuando los despertares repentinos ocurren entre las 3 y las 4 de la madrugada, horario comúnmente vinculado a fenómenos paranormales.

Aunque no tiene un origen religioso, la forma de cruz que adoptan las tijeras remite a la imagen de dos espadas cruzadas, como las que se utilizaban en la Edad Media para defenderse de enemigos visibles e invisibles . En ese sentido, el ritual hereda una fuerte carga simbólica.

Las tijeras, además, son herramientas diseñadas para cortar y separar, por lo que se las asocia con la capacidad de “romper” con la negatividad, los lazos dañinos o los ciclos de tristeza y angustia.

"Se trata de un amuleto que corta lo que sobra o hace mal", explican quienes practican este tipo de rituales, sin vinculación directa con ninguna religión.

El uso de tijeras como elemento protector tampoco es nuevo. En culturas antiguas, especialmente en Europa, las tijeras de hierro eran consideradas objetos con propiedades contra hechizos y brujerías. Por eso, en tiempos precristianos ya se las colocaba en las habitaciones, incluso debajo de cunas, con la creencia de que podían ahuyentar a espíritus malignos.

Cómo se colocan las tijeras para que funcionen

Para realizar el ritual correctamente, las tijeras deben ubicarse debajo de la cama, a la altura de la cabeza de quien duerme, con las hojas apuntando hacia los pies. Además, deben estar cruzadas, formando una “X”, lo que refuerza su simbolismo defensivo.

Este detalle es clave, ya que se cree que el sueño es uno de los momentos en los que la persona se encuentra más vulnerable a nivel energético. Por eso, la posición específica busca proteger el campo personal justo en el área más sensible del cuerpo durante el descanso: la cabeza.

Es importante destacar que el ritual no está pensado para aplicarse al azar. Debe realizarse de manera consciente y con una intención clara de protección o purificación. En algunos casos, quienes lo practican también acompañan el gesto con alguna frase o visualización para potenciar el efecto simbólico.

Qué tener en cuenta al usar tijeras como amuleto

Según creencias vinculadas al feng shui y otras corrientes energéticas, la disposición de objetos en el hogar influye directamente en el equilibrio emocional y espiritual de quienes lo habitan. En ese marco, se recomienda usar el ritual de las tijeras solo en espacios donde se busca cortar con energías negativas, sin trasladarlo a zonas de la casa destinadas a la armonía o el amor, ya que podría generar efectos no deseados.

Además, si bien no hay riesgos físicos asociados, se sugiere colocar las tijeras de forma segura para evitar accidentes, especialmente si hay niños o mascotas en el hogar.

Un ritual con historia

No se puede precisar una fecha exacta de origen del ritual, pero se sabe que sus raíces se remontan a tiempos medievales o incluso anteriores, cuando las fronteras entre la medicina, la magia y la superstición eran difusas. En aquel entonces, el hierro —material del que estaban hechas las tijeras— era considerado protector en muchas culturas europeas.

Hoy en día, el ritual resurge con fuerza como respuesta a contextos de estrés, ansiedad o situaciones personales difíciles, ofreciendo una forma simbólica de recuperar el control, cerrar ciclos o simplemente invocar protección mientras se duerme.