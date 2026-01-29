Cuál es la edad en la que peor se duerme: los hábitos que revierten la situación, según investigaciones

Dormir mal no siempre es una cuestión de edad avanzada. Investigaciones coinciden en que existe una etapa puntual de la vida.

A esta edad, algunos hábitos le devuelven al sueño su función reparadora.

El peor momento para dormir no llega en la vejez, sino en una edad donde el ritmo diario es intenso. En esa década se combinan presiones laborales, responsabilidades familiares, cambios hormonales y un nivel de estrés sostenido que impacta de lleno en la calidad del sueño. El cuerpo pide descanso, pero la mente no se apaga con facilidad.

Los despertares nocturnos, la dificultad para conciliar el sueño y la sensación de cansancio al levantarse se vuelven habituales. Sin embargo, la ciencia detecta que este deterioro no es irreversible. Existen hábitos concretos que, aplicados de forma constante, pueden solucionar el problema y mejorar notablemente el descanso en esta etapa de la vida.

Por qué a los 40 se duerme peor: el impacto de la rutina y el estrés Las investigaciones señalan que durante los 40 años el sueño se ve afectado por una acumulación de factores cotidianos.

El estrés laboral suele alcanzar uno de sus picos más altos, las preocupaciones económicas se intensifican y las obligaciones familiares reducen los tiempos de descanso.

Todo esto altera los ritmos circadianos y dificulta que el cerebro entre en un sueño profundo y reparador.

A esto se suman cambios hormonales progresivos que influyen en la producción de melatonina, la hormona clave del sueño. El resultado es un descanso fragmentado, más liviano y menos eficiente. Por eso, los especialistas de Sleep Foundation coinciden en que no se trata solo de dormir más horas, sino de crear condiciones que le permitan al cuerpo y a la mente volver a sincronizarse.

Crear un santuario para el sueño: una solución ante la rutina como relajación previa Uno de los hábitos más efectivos para mejorar el descanso a los 40 es transformar el dormitorio en un verdadero santuario para el sueño.

Las investigaciones indican que establecer un horario regular para acostarse y despertarse ayuda a reentrenar al cerebro, incluso los fines de semana. La previsibilidad es clave para que el cuerpo anticipe el descanso.

Además, deben realizarse actividades de relajación antes de dormir para que comience a notarse una diferencia importante. Leer, respirar de forma consciente o realizar estiramientos suaves permite bajar la activación mental acumulada durante el día. Mejorar el movimiento y la nutrición para dormir mejor El descanso nocturno está profundamente ligado a cómo se mueve y se alimenta el cuerpo durante el día. Por eso, la actividad física regular, especialmente caminatas, ejercicios de fuerza moderada o movilidad, mejora la profundidad del sueño y reduce los despertares nocturnos en personas de mediana edad.

En paralelo, la nutrición cumple un rol clave. Comer liviano por la noche, evitar estimulantes en horas tardías y mantener horarios regulares de comida ayuda a estabilizar el metabolismo y favorece el descanso. Apagar las pantallas 60 a 90 minutos antes de dormir Uno de los hábitos más respaldados por esta investigación es reducir la exposición a pantallas antes de acostarse. La luz azul emitida por celulares, televisores y computadoras inhibe la producción de melatonina, retrasando el inicio del sueño y volviéndolo más superficial. Por eso, es recomendable dejar las pantallas entre 60 y 90 minutos antes de dormir y reemplazarlas por actividades de baja estimulación. La siesta corta es uno de los beneficios principales Lejos de ser un hábito negativo, una siesta breve puede ayudar a compensar el déficit de sueño característico de esta etapa. Dormir entre 15 y 20 minutos durante el día mejora la concentración, reduce el estrés y no interfiere con el descanso nocturno.

La clave está en la duración y el horario. Debe ser corta y preferentemente antes de media tarde. De esta manera, la siesta actúa como un "reinicio" mental sin afectar la presión de sueño acumulada para la noche. Según las investigaciones, los 40 años marcan la etapa en la que peor se duerme, debido a una combinación de estrés, rutinas exigentes y cambios fisiológicos. Sin embargo, adoptar estos hábitos puede revertir significativamente la situación.