Suele pasar que muchas veces le caemos mal a alguien y no tenemos idea el motivo como así también hay personas con las que no tenemos feeling y no sabemos por qué. Suelen ser las características personales de cada uno lo que hace que no haya un match real.

Por eso en este horóscopo haremos hincapié en cuál es el signo del zodíaco menos querido por los demás, el más odiado y que no se lleva nada bien con sus compañeros de trabajo, amigos de la escuela o hasta los familiares más cercanos.

Géminis, el signo del zodíaco menos querido por los demás

Los nativos del signo de Géminis encabezan el ranking por sus emociones tan cambiantes. Ellos tienen una imposibilidad natural para desestabilizarse y suelen tener opiniones similares a cualquier cosa que le consulten.

Un día aman y al otro, no quieren verte, por lo que desconciertan a sus allegados y muchos toman sus actitudes como formas de traición.

Géminis, el signo más odiado del horóscopo

Su alegría y buena onda hace que tengan muchos amigos, pero suelen abandonarlos cuando descubren la doble personalidad que esconden.

Leo, el otro signo del zodíaco menos querido por los demás

Las personas de Leo nacieron para ganar y son conscientes de ello, por eso suele parecer que quieren todo servido y sin esfuerzo.

Su exceso de seguridad en sí mismos y su autoestima alta los hacen líderes naturales, pero también los hacen ganadores de enemigos que suelen quedarse a su lado con la intención de sacar provecho de su personalidad.