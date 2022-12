Cuál es el retoque estético que se hizo Karol G y es furor

La interpréte Karol G da a díario motivos para que se la considere no solo una de las cantantes del momento, sino que también una de las más hermosas de la industria.

En Instagram cautiva a su enorme fandom con fotos que la ven con diferentes atuendos y poses que dan muestra de que La Bichota es más que una voz que recorre el mundo. No obstante, ha sido foco de críticas por parte de los haters.

Karol G muestra sin pena su celulitis, estrías, sobrantes de la cadera y más “imperfecciones” que muchas mujeres prefieren ocultar o disimular. Esto le ha valido que sus seguidores le aplaudan que no “venda el estándar de mujer perfecta”. No obstante, eso no quiere decir que la ex novia de Anuel AA no se haya hecho ningún retoque estético con bisturí.

Estos son los retoques estéticos que se ha hecho Karol G

La propia Karol G se ha sometido al bisturí en cuatro ocasiones. No obstante, sólo una fue con propósitos estéticos, según reveló en una entrevista para la emisora de radio colombiana LA FM en 2019. “Tengo tres de salud y una estética”, expresó señalando su busto.

De todos modos, el cuerpo que luce Karol G es resultado de su esfuerzo de entrenamientos y alimentación, como también el compromiso por no volverse a sentir mal por los señalamientos que le hicieron cuando subió de peso.

