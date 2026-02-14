14 de febrero de 2026 - 08:48

Cuál el signo del zodíaco que da mejores besos y caricias

La intuición emocional de los nacidos en este signo les permite saber exactamente lo que su pareja necesita en cada momento.

Este es el signo del zodíaco que se destaca por saber dar besos y caricias.

Por Alejo Zanabria

En el mundo de la astrología, cada signo del zodíaco tiene cualidades únicas que lo destacan, pero hay algunos que tienen un talento especial para demostrar su amor de manera física. Sus besos son apasionados y sus caricias transmiten emociones profundas, dejando una huella que no se olvida fácilmente.

Estos signos, conocidos por su capacidad para conectar a nivel íntimo, no solo se entregan completamente en los momentos románticos, sino que también saben cómo adaptarse a las necesidades de su pareja, lo que los convierte en expertos en el arte de besar y acariciar.

signos del zodíaco
Los signos más destacados en esta área suelen ser sensibles y apasionados. Suelen prestar atención a los detalles y disfrutan del contacto como una forma de expresar lo que sienten.

Para ellos, besar y acariciar no es solo un acto, sino una manera de conectar profundamente con quien tienen enfrente.

¿Cuál es el signo que mejor besa y acaricia?

El primer puesto lo tiene Escorpio. Este signo de agua, correspondiente a los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, es conocido por su intensidad y pasión en todo lo que hace, y el amor no es la excepción.

signos del zodíaco
Los besos de un escorpiano son profundos, cargados de emociones y con una energía magnética que puede ser casi adictiva. Sus caricias, en tanto, son una mezcla de ternura y sensualidad que no deja indiferente a nadie.

En el segundo lugar está Tauro, el signo que entiende el amor como una experiencia sensorial. Con una conexión natural hacia lo físico, Tauro sabe cómo transmitir calidez y tranquilidad a través de sus caricias.

Sus besos son lentos, pero intensos, dejando una sensación de comodidad y seguridad difícil de igualar.

