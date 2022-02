Crudo relato de Mariana Nannis tras denunciar por violación a Caniggia: “Perdí un bebe por uno de sus golpes”

Mariana Nannis rompió el silencio luego de denunciar a su ex marido Claudio Paul Caniggia y contó detalles de episodios de abuso sexual y maltrato. Esta semana, la mediática acusó a Caniggia de haberla violado en mayo del 2018, en un departamento del Hotel Faena. En una entrevista con Jorge Rial, Mariana narró distintos momentos de violencia que padeció con el ex jugador y además, amenazas de muerte propinadas por Claudio.

En dialogo con Jorge Rial, para Radio 10, Mariana Nannis relató intimidades de su relación de más de treinta años con Claudio Caniggia. “Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia cuando me cagaban a palos y me violaba a la fuerza” expresó Nannis.

Rial le consultó a la madre de Axel y los mellizos Charlotte y Alexander acerca del episodio que ella denunció de abuso sexual en 2018. “Me cagaba a trompadas. Ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos. Me vio gente de mi entorno. Pero esto no pasó solo en el Faena. Esto paso también en España” contestó Mariana, de forma contundente.

Luego la ex de Caniggia, contó momentos vividos en su estadía en Marbella, donde la familia vivió durante muchos años. “Yo dormía encerrada con llave. Se paraba al lado de la cama y me decía ‘un día voy a matar a todos. Van a amanecer muertos’. Yo y mis hijos. ¿Cómo pensás que una persona puede vivir así? No podés vivir amenazada todo el tiempo. Desde el principio fue así. Me agarró del cuello en un hotel. Yo la llamaba a mi mamá por teléfono porque la extrañaba” expresó Mariana con emoción.

Charlotte Caniggia y Mariana Nannis

En ese momento de la entrevista, Nannis se quebró y entre lágrimas narró: “Lo peor fue cuando me empujó contra un auto y perdí a mi bebé. Eso fue lo peor que me pasó. Yo no me quería acostar con él porque volvía a las 4 o 5 de la mañana de hacer cualquier cosa y estaba en un estado. Se pensaba que, como yo era su mujer, podía hacer lo que quería. Y no está bien eso. Y no podía hacer la denuncia porque él conocía a todos. Mi vida fue un desastre al lado suyo. Nadie sabe las cosas que me pasaron con él”.

Además, explicó su decisión de alejarse de Caniggia: “Me fui porque tenía miedo. Mi vida al lado de este hombre fue un infierno. Él piensa que es impune. Yo le di una familia decente. Mis hijos son ejemplares”.

Por otro lado, Mariana manifestó que su ex buscó traer el conflicto legal a Argentina porque sus amistades podrían beneficiarlo. “¿Por qué te pensás que me puso un divorcio en la Argentina? Es amigo del capo de la policía”. Rial indagó en si tenia miedo de que toda la denuncia quedará en la nada. A lo que la mediática contestó: “Yo pienso que hay jueces que saben que estos personajes piensan que son personas que pueden hacer lo que quieren cuando ellos quieran. Y no es así la vida. Es amigo de Mauricio Macri. ¿Por qué te pensás que iba a jugar tanto partidito? Yo entregue un pen drive. Hizo muchos negocios. No solamente los parques eólicos”.

Alex cumplió 29 años en febrero

Claudio Paul Caniggia fue acusado formalmente de presunto abuso sexual contra su ex Mariana Nannis

Nannis siguió narrando detalles del calvario que vivió en su relación de más de treinta años. “Yo le decía llorando que me iba a Marbella y le preguntaba por qué me hacía esto a mí que yo no le hice nada. Yo lo único que le hice fue darle una familia. Que no se le acerque gente de mierda. Llegó un momento en que no podía más. Me llegó a decir: ‘vos a mí no me vas a dejar solo. Tu cabeza va a rodar. Vas a terminar muerta’” añadió Mariana.

El conductor buscó que Mariana contará si hubo testigos de los sucesos narrados. “Siempre me pegaba estando sola con él. Trataba de que esté sola. Cuando me empujó contra el auto, estaba embarazada y estábamos los dos solos en el garaje. No había nadie”, aclaró ella. Además, recordó como fue la perdida de ese embarazo: “Sentí como un latigazo. Me fui a dormir, me dolía todo. Le dije: ‘vos no entrás’. Al otro día, cuando me fui a hacer un masaje en el césped, le dije a la persona que pare porque sentía todo caliente. Estaba chorreando sangre. Tenia un hemorragia. Terminé perdiendo un hijo de dos meses y medio”.

La casa de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en Marbella

Para sorpresa del conductor, Nannis confesó que su hija Charlotte fue quien la acompañó a la clínica, mientras tenía la hemorragia: “Me acompaño Charlotte en un taxi. Tendría 12 años. Llegamos a la clínica y lo llamé, le dije ‘vení para acá porque me empujaste y tengo una hemorragia’. Me dijo ‘vos sos una de las hijas de puta que le gusta hacerse la víctima’ y no vino. Estaba embarazada de su hijo”.

En cuanto a la relación entre Claudio y sus hijos, Mariana explicó: “Axel vive en Málaga. Alex en un reality y Charlotte en el Faena. Claudio está viviendo en el hotel también, se cruza con Charlotte, que está viviendo en mi departamento. La única que se preocupó por mi hija fui yo. Un padre que no le da un peso a sus hijos, ni les ayuda para que evolucionen, ¿te parece un buen padre? Creo que cuando Charlotte era chiquita, le regaló una muñeca y se terminó. Nunca más nada. Fue un padre ausente. La que estaba siempre ahí era yo. Siempre al pie del cañón”.

Luego, habló su abogado Carlos Broitman y explicó que Nannis declarará en España y no en Argentina por seguridad. Además Broitman manifestó que la declaración será inminente y que pedirán que Claudio Paul no pueda salir del país.

Los detalles de la denuncia de Nannis a Caniggia por abuso sexual

La Justicia imputó al exfutbolista y empresario Claudio Paul Caniggia por abuso sexual contra su exesposa Mariana Nannis. Fue citado para una declaración indagatoria el próximo 22 de marzo. La causa de abuso contra Caniggia se inició a raíz de una denuncia de Nannis, vinculada a un presunto intento de ataque sexual ocurrido el 5 de mayo de 2018, en las residencias del Hotel Faena en Puerto Madero.

Al pedir la indagatoria, el fiscal consideró que “más allá de las particularidades de esta causa, víctima y testigos sostienen su versión, conformando un cuadro probatorio suficiente para formular imputación”.

En su denuncia patrocinada por el abogado Carlos Broitman, Nannis sostuvo que todo ocurrió cuando ambos regresaron de una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo. Desde el casamiento, “se fueron en un auto conducido por Caniggia a gran velocidad mientras discutía con Nannis, propinándole un manotazo en una de sus manos” se detalla en el documento.

Según la imputación del fiscal del caso Carlos Velarde al pedir la indagatoria, ese día entre la madrugada y primeras horas de la mañana, Caniggia “intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero, ante la negativa de ella, le dijo ‘te voy a matar, hija de puta’”, de acuerdo al dictamen de la fiscalía. Luego “le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactar allí, ya que ella se cubría con las manos, dando finalmente los golpes en los brazos y las manos de la víctima”. Finalmente, el abuso sexual se habría concretado “contra la voluntad de ella”.

“El hecho habría ocurrido en el inmueble sito en la calle Petrona Eyle, departamento 221 (residencias del hotel Faena). Caniggia se subió sobre Nannis e introdujo su pene en la vagina, contra la voluntad de ella. Luego de eso, Nannis le dijo que lo iba a denunciar y Caniggia se rio y le dijo que el era amigo del capo de policía y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar’ y ‘si salís por esa puerta te voy a mandar a matar, hija de puta. Vos a mí acá sólo no me dejas’ se explica en el documento.