Criticaron duro a Tamara Báez por no usar corpiño y salió picante a responder

Tamara Báez enfrenta duras críticas desde que se hizo conocida y público su perfil de Instagram por ser la pareja de L-Gante. En este último tiempo, la joven se ganó su propios seguidores, quienes están atentos a su contenido, pero también aumentaron los “haters” que cuestionan lo que ella expone en sus redes.

Casi a diario, Tamara recibe agresiones en las redes sociales ya sea por sus uñas, por el maquillaje, por sus dientes, por la ropa que usa, por la relación que mantiene con L-Gante y por cómo cría a su hija, Jamaica, entre otros.

Ésta vez, la influencer salió a responder a un usuario que le remarcó que no llevaba corpiño puesto. Al parecer, no fue el único mensaje que recibió al respecto, y decidió responder.

La novia del cantante de Cumbia 420 hizo un “chivo” o publicidad a través de sus stories con un top blanco que dejó su abdomen al aire, pero sin corpiño. Lo que llamó la atención de varias personas que la siguen.

“Estás sin corpiño, amor”, le escribieron y ella respondió tajante a través de sus historias: “Y con los dientes chuecos. Esto soy, al que no le guste, yo no pedí que me sigan”.

Criticaron duro a Tamara Báez por no usar corpiño.

Se burlaron de los dientes de Tamara Báez en las redes

Báez citó el tema de sus dientes porque es una crítica que le hacen constantemente. “¿Posta la mujer de L-Gante tiene los dientes así?”, escribió una usuaria junto a dos fotos de Tamara en primer plano.

Y ella, lejos de quedarse callada, también expuso a la persona que la atacó en redes. “Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta jajaja”, comentó Báez con ironía.

Tamara Báez.

Y agregó: “Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda; yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto, y esto va para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”.

“¡Hay que ser más piola entre mujeres! Todos los días están tratando de tirarme abajo con cosas así”, sentenció.