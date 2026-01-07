7 de enero de 2026 - 17:02

Cómo limpiar el inodoro sin la necesidad de tocarlo: el truco de limpieza que arrasa en 2026

Este truco convierte una de las tareas más tediosas del hogar en un gesto simple y rápido.

Con un truco sencillo y cuidados básicos, es posible recuperar el brillo del inodoro y mantenerlo en mejores condiciones.

Con un truco sencillo y cuidados básicos, es posible recuperar el brillo del inodoro y mantenerlo en mejores condiciones.

Mantener el baño limpio forma parte de la rutina básica de limpieza cualquier hogar, aunque pocas tareas generan tanta resistencia como la limpieza del inodoro. La combinación de productos, guantes, trapos y tiempo suele convertir este momento en proceso tedioso. Sin embargo, existe un truco simple, económico y efectivo que permite conservar el inodoro en buen estado.

Las ventajas de este método de limpieza

Este método se basa en el uso de pequeñas esferas efervescentes que se colocan directamente dentro del inodoro. Al entrar en contacto con el agua comienzan a burbujear, liberan un aroma fresco y activan una limpieza profunda.

No se trata de un producto industrial ni de un artículo difícil de conseguir, ya que puede elaborarse en casa con ingredientes accesibles y de uso habitual en la limpieza doméstica.

Materiales necesarios

- Bicarbonato de sodio.

- Jabón líquido o jabón rallado.

- Aceite esencial de limón.

- Recipiente para mezclar.

- Cuchara o espátula.

- Moldes de silicona o manos limpias para dar forma.

- Frasco hermético para guardarlas.

Paso a paso

- Colocar en un recipiente una medida de bicarbonato de sodio y una medida de percarbonato de sodio.

- Mezclar ambos polvos hasta lograr una textura homogénea.

- Agregar de a poco el jabón mientras se remueve, hasta formar una pasta moldeable que no resulte ni seca ni líquida.

- Incorporar unas gotas de aceite esencial de limón y volver a mezclar para distribuir el aroma y las propiedades antibacterianas.

- Tomar porciones de la pasta y formar pequeñas bolas con las manos o con moldes de silicona.

- Dejar secar las bolas al sol durante una hora o al aire libre durante al menos dos horas, hasta que queden firmes.

- Guardar las bombas secas en un frasco hermético o utilizarlas de inmediato arrojando una dentro del inodoro y dejando que actúe antes de tirar la cadena.

