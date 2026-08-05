Cómo hacer yogur griego en casa sin yogurtera: una receta fácil, cremosa y con solo 3 ingredientes

El yogur griego casero puede prepararse fácilmente sin necesidad de utilizar una yogurtera ni equipos especiales. Con apenas tres ingredientes y un proceso de fermentación controlado, es posible obtener un yogur de textura espesa, cremosa y con un sabor natural. Además de ser una receta económica, permite controlar los ingredientes y utilizarlo en desayunos, postres, batidos, salsas o aderezos.

5 recetas con fideos tirabuzón que rinden mucho, aportan proteína y resuelven los almuerzos de toda la semana

Por Redacción Por Las Redes

Cómo hacer tortillas para tacos caseras en sartén: la receta fácil al estilo mexicano que puede estar lista en menos de 15 minutos

Colocá la leche en una olla y calentala hasta alcanzar aproximadamente 70 °C .

Si no tenés un termómetro de cocina, podés hacer una prueba casera: introducí un dedo limpio en la leche y, si después de cinco o seis segundos necesitás retirarlo porque quema, habrá alcanzado una temperatura cercana a la adecuada.

Retirá la olla del fuego.

2. Incorporar el yogur

En un recipiente aparte colocá el yogur natural y agregá unas cucharadas de la leche caliente.

Mezclá bien hasta obtener una preparación homogénea. Este paso ayuda a distribuir correctamente los fermentos del yogur.

3. Agregar la leche en polvo

Incorporá las dos cucharadas de leche en polvo y revolvé hasta que se disuelvan completamente.

Este ingrediente aporta mayor firmeza y una textura más cremosa al resultado final.

4. Unir toda la preparación

Verté la mezcla sobre el resto de la leche caliente y mezclá cuidadosamente hasta integrar todos los ingredientes.

5. Fermentar sin yogurtera

Pasá la preparación a un recipiente con tapa y cerralo inmediatamente para conservar el calor.

Luego envolvelo con una toalla o una manta y colocá todo dentro de una bolsa plástica o una conservadora para mantener una temperatura estable durante la fermentación.

Dejá reposar el recipiente 12 horas en un lugar cerrado, como el horno apagado o el microondas, sin moverlo durante ese tiempo.

Cómo lograr la textura del yogur griego

Una vez finalizada la fermentación, el yogur ya estará listo para consumir.

Sin embargo, para obtener la consistencia característica del yogur griego es necesario retirar parte del suero.

Colocá un repasador limpio o una tela para quesos sobre un colador y apoyalo sobre un recipiente para recoger el líquido.

Verté el yogur sobre la tela y llevá el conjunto a la heladera durante toda la noche. A medida que escurra el suero, el yogur adquirirá una textura mucho más espesa y cremosa.

El yogur griego casero combina sabor, nutrición y facilidad, una de esas recetas ideal para el hogar.

Consejos para un mejor resultado