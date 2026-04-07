7 de abril de 2026 - 11:10

Cómo hacer líquido limpiaparabrisas en casa: la receta de la mezcla ideal para dejar impecable el vidrio del auto

Con pocos ingredientes y en minutos, se puede preparar una mezcla casera para salir del apuro. Qué lleva, cómo se hace y qué errores conviene evitar.

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  • 3 litros de agua destilada
  • 1 taza y media de alcohol isopropílico
  • 1/4 de taza de detergente líquido para vajilla
  • 10 gotas de colorante azul (opcional)

No está pensada como una receta “mágica”, sino como una alternativa simple para mantenimiento o para salir del paso. El punto importante es que lleve agua destilada y no una mezcla cualquiera del hogar, justamente para mantener la limpieza del vidrio sin improvisaciones raras dentro del circuito.

Paso a paso para prepararlo sin errores

  • Buscá un bidón o recipiente limpio.
  • Volcá 3 litros de agua destilada.
  • Agregá 1 taza y media de alcohol isopropílico.
  • Sumá 1/4 de taza de detergente líquido para vajilla.
  • Añadí 10 gotas de colorante azul, solo si querés identificar mejor la mezcla.
  • Revolvé despacio hasta que todo quede bien integrado.
  • Guardá lo que sobre en un envase cerrado y rotulado.
Cómo hacer líquido limpiaparabrisas en casa la receta de la mezcla ideal para para dejar impecable el vidrio del auto (1)

Cómo colocarlo en el auto

  • Abrí el capot.
  • Ubicá el depósito del limpiaparabrisas, que suele tener el símbolo del parabrisas con agua.
  • Usá un embudo para evitar derrames.
  • Cargá la mezcla sin llenar hasta el borde.
  • Dejá un pequeño margen arriba antes de cerrar.

Qué no conviene poner nunca en el depósito

El manual de Honda advierte que no hay que usar anticongelante de motor ni una solución de vinagre con agua en el depósito del limpiaparabrisas: el primero puede dañar la pintura del vehículo y la segunda puede perjudicar la bomba del sistema.

Se recomienda evitar productos con ciertos recubrimientos repelentes al agua y recuerda que, cuando se usa un líquido ya listo para usar, no conviene rebajarlo con agua porque puede congelarse y afectar el depósito o el circuito.

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