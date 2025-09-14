14 de septiembre de 2025 - 17:15

Cómo evitar los hongos en los pies: cambios simples que marcan la diferencia, según la ciencia

Especialistas explican por qué el calor y la humedad facilitan la aparición de pie de atleta y qué medidas ayudan a mantener la salud de los pies.

Cómo evitar los hongos en los pies: hábitos simples que marcan la diferencia, según la ciencia

Cómo evitar los hongos en los pies: hábitos simples que marcan la diferencia, según la ciencia

Foto:

Web
Por Redacción

Los pies suelen estar cubiertos durante horas por calzado y medias, lo que genera un ambiente húmedo y cálido. Esa combinación, sumada al uso de espacios públicos como piletas, vestuarios o duchas compartidas, aumenta el riesgo de infecciones.

Leé además

Una persona que responde mal a todo, esconde causas emocionales. Reconocerlas es el primer paso para poder solucionarlas.

No es enojo: qué significa que una persona conteste mal todo el tiempo, según la psicología

Por Lucas Vasquez
que significa que una persona hable en diminutivos todo el tiempo, segun la psicologia

Qué significa que una persona hable en diminutivos todo el tiempo, según la psicología

Por Daniela Leiva

“Los pliegues entre los dedos crean un espacio donde proliferan microbios capaces de causar picazón, enrojecimiento y mal olor”, explicó el dermatólogo Joshua Zeichner, del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Qué pasa si no se trata a tiempo

El pie de atleta es la infección más habitual en épocas de calor. Se manifiesta con descamación, grietas en la piel y olor persistente. Aunque suele responder a tratamientos tópicos, ignorar los síntomas o automedicarse puede empeorar la infección.

“La falta de un diagnóstico adecuado puede provocar que se cronifique o se extienda a otras partes del cuerpo”, advirtió la doctora Montserrat Salleras i Redonnet, jefa de Dermatología en el Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. En pacientes con diabetes, el riesgo es mayor por la dificultad en la cicatrización.

pie2
Especialistas explican por qué el calor y la humedad facilitan la aparición de pie de atleta y qué medidas ayudan a mantener la salud de los pies.

Especialistas explican por qué el calor y la humedad facilitan la aparición de pie de atleta y qué medidas ayudan a mantener la salud de los pies.

Síntomas que hay que vigilar

  • Picazón intensa y continua.
  • Grietas entre los dedos o en la planta.
  • Enrojecimiento y descamación visible.
  • Mal olor incluso tras el lavado.
pie3
El pie de atleta es la infección más habitual en épocas de calor.

El pie de atleta es la infección más habitual en épocas de calor.

Consejos de prevención

La clave, coinciden los expertos, está en la higiene diaria y en reducir la humedad acumulada en los pies:

  • Lavar los pies con jabón todos los días.
  • Secar muy bien, especialmente entre los dedos.
  • Usar medias de algodón o fibras naturales y cambiarlas a diario.
  • Ventilar el calzado tras su uso.
  • Usar sandalias en duchas, piscinas o vestuarios públicos.
  • Evitar compartir zapatos o utensilios de cuidado personal.

“Secar bien los pies después de cada lavado es el gesto más importante para prevenir hongos”, remarcó Dan Baumgardt, médico de la Universidad de Bristol.

pie4
La clave, coinciden los expertos, está en la higiene diaria

La clave, coinciden los expertos, está en la higiene diaria

La higiene como prevención

Además de prevenir el pie de atleta, estos hábitos permiten detectar lesiones tempranas y evitar complicaciones. Como señaló la investigadora Holly Wilkinson, de la Universidad de Hull: “Un minuto más para revisar y secar los pies puede ahorrar semanas de tratamiento”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En los 4 signos, algunos rasgos tóxicos son fáciles de identificar pero es mejor solucionar a tiempo esas actitudes.

Pareja tóxica: los 4 signos del zodíaco más manipuladores del horóscopo

Por Redacción
Los estudios académicos muestran diferencias clave en comunicación y resolución de problemas entre un perro y un gato, sin que esto implique superioridad de una especie.

¿Quién es más inteligente: el perro o el gato? qué dice la ciencia

Por Redacción
El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

Por qué se recomienda tirar café en el inodoro y para qué sirve

Por Redacción
Este truco casero permite reducir el efecto natural de maduración y solo hay que buscar el lugar perfecto en la cocina.

No lo sabías: dónde hay que poner las bananas en la cocina para que tarden en madurar y de qué manera

Por Redacción