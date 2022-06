Cómo es la impresionante casa de Ariel Rodríguez Palacios con vista al lago

Ariel Rodríguez Palacios es el líder de la audiencia en las mañanas de la televisión argentina. Con “Ariel en su salsa” (Telefe) se impone a diario con ocho puntos de rating promedio, por encima de su competencia noticiosa y de chimentos. Y en sus redes sociales, el conductor acumula más de un millón de seguidores, con quienes comparte recetas y la intimidad familiar desde su mansión.

Casado hace 30 años con Valeria, Ariel tiene cuatro hijos. Uno de los jóvenes conocidos por el público es Felipe, quien acompaña a su papá en el programa gastronómico de Telefe con carisma y talento.

Cómo es la casa de Ariel Rodríguez Palacios (Instagram)

Si bien es muy reservado, a través de Instagram, Ariel Rodríguez Palacios sube algunas postales preciosas de su vida privada, incluyendo su increíble casa ubicada en zona norte. No solo tiene mucho espacio verde, sino también una idílica vista al lago.

Allí es donde el cocinero comparte momentos de diversión con la familia y mascotas, además de, por supuesto, experimentar sabores y distintos platos. El famoso chef colocó, por ejemplo, un brasero en el patio del que comparte muchas fotos en sus redes sociales.

En su hogar, Ariel no apela al delivery, toda la comida es casera: “Yo en casa me encargo porque me gusta cocinar. Muchos amigos me dicen los fines de semana que no haga nada y me proponen pedir comida al delivery, pero la verdad es más fuerte que yo. Sigo disfrutando de la cocina hogareña, aunque trabaje de esto”, dijo.

La relación laboral de Ariel Rodríguez Palacios y su hijo

Ariel y su hijo Felipe Rodríguez Palacios comparten cada mañana en la pantalla de Telefe. Para ambos es gratificante tener esa oportunidad.

Ariel Rodríguez Palacios y su hijo Felipe en casa (Instagram)

“Estoy agradecido con la vida. Trabajar con Felipe es parte de la vida. Él es un chico fácil que entiende el juego y hasta se divierte con el ida y vuelta. Tenemos, de alguna manera, una muy buena vinculación. Me pasa como a todo padre, que capaz organizamos para comer el domingo. Me decía que a las 9 de la mañana se iba a levantar y aparecía a las 13.30… Si lo esperaba, no comía nadie”, comentó Ariel a Para Ti.

Ariel Rodríguez Palacios es el conductor estrella de "Ariel en su salsa" (Telefe)

“Me cuenta todo, le cuento todo. Somos dos seres humanos. Por un lado soy el papá, pero por otro somos compañeros de trabajo por partida doble porque estamos en la tele y también en una escuela de cocina. Ahí Felipe da clases y yo soy el jefe porque no sería justo para él ni para sus compañeros”, sumó sobre la academia gastronómica IAG.